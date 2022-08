Ballon d’or 2022: Benzema a-t-il éteint tout suspense lors de la Supercoupe d’Europe?

Karim Benzema a une nouvelle fois été décisif lors de la victoire du Real Madrid face à l’Eintracht Francfort, mercredi en Supercoupe d’Europe (2-0). De quoi clore définitivement le débat concernant le Ballon d’or 2022, dont les nommés seront dévoilés ce vendredi par France Football?

C’était le dernier temps fort avant l’annonce des prétendants. Et Karim Benzema a encore flambé, en se montrant décisif mercredi face à l’Eintracht Francfort, lors de la Supercoupe d’Europe remportée par le Real Madrid (2-0). Deux jours après ce nouveau trophée glané par la Maison Blanche, France Football va dévoiler ce vendredi la liste des nommés pour le Ballon d’or 2022. Benzema en fera évidemment partie. Et il en est même le principal favori. Avec une longueur d’avance sur tous ses concurrents.

En trompant un Kevin Trapp peu inspiré au stade olympique d’Helsinki, l’avant-centre du club merengue a ajouté une cerise sur le gâteau qu’il embellit depuis l’été dernier. De quoi s’assurer définitivement la plus prestigieuse des récompenses individuelles? Thibaut Courtois n’en doute pas une seconde. "Je suis sûr qu'il va remporter le trophée, lâche le gardien du Real, qui a l’habitude de se retrouver face à Benzema à l’entraînement. Si ce n'est pas lui qui le gagne, c'est qu'il y a une erreur dans les votes. À part Karim, je ne vois pas qui a joué une année comme ça. Je ne vois pas qui d'autre peut le gagner."

"Benzema va remporter le Ballon d’or", assure Ancelotti

Même constat pour Carlo Ancelotti. "Même si tout peut toujours arriver dans le football, il ne fait aucun doute que Benzema va remporter le Ballon d'Or", résume le coach italien de la Maison Blanche. Benzema, lui, préfère rester modeste à l’heure de commenter son statut de potentiel meilleur joueur du monde. "Je ne m’intéresse pas à ça, assure le natif de Lyon. L'année dernière, j'ai fait une très bonne saison, mais le meilleur du monde, c’est à d’autres personnes de décider si je le suis. Moi, je suis concentré sur mon travail."

Un travail qu’il remplit à merveille ces derniers mois. Avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 apparitions (toutes compétitions confondues), KB Nueve a plané sur la saison passée, en remportant la Liga et la Ligue des champions. Il est désormais le seul deuxième meilleur buteur du Real Madrid avec 324 réalisations (une devant Raul). Et affiche 23 titres à son palmarès depuis son arrivée en provenance de l’OL à l’été 2019 (35 millions d’euros). Sans oublier la Ligue des nations soulevée à l’automne dernier avec les Bleus.

Des critères d’attribution revus par France Football

De quoi faire de l’international français (97 sélections, 37 buts), le prétendant logique à la succession de Lionel Messi, septuple lauréat du Ballon d’or. D’autant que France Football a revu ses critères d’attribution pour cette 66e édition. Celui concernant "la carrière du joueur" a été supprimé afin d’éviter que les votes profitent trop souvent aux mêmes, en dépit de partitions plus ou moins brillantes sur le terrain. Seuls trois critères sont désormais pris en compte: les performances individuelles et le caractère décisif/impressionnant des prétendants, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison, la classe du joueur et son sens du fair-play.

Autant dire que Benzema, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real, coche toutes les cases. Sachant que les votes prennent maintenant en compte les matchs sur l’ensemble d’une saison (d’un été à l’autre) et plus sur une année civile. Le panel de votants a également été réduit de 170 à 100 journalistes afin d’augmenter le niveau d’expertise. Le Ballon d’or 2022 sera remis le 17 prochain au théâtre du Châtelet, dans le 1er arrondissement de Paris. S’il l’emporte, Benzema deviendra le cinquième Français à inscrire son nom au palmarès, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998).