Real Madrid: "Si Benzema ne gagne pas le Ballon d'or, il y a une erreur dans les votes", selon Courtois

Interrogé mercredi soir après la victoire du Real Madrid lors de la Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort (2-0), Thibaut Courtois est revenu sur la performance de Karim Benzema, décisif lors de la rencontre et devenu deuxième meilleur buteur du club madrilène. Selon le gardien belge, le Ballon d'or ne peut plus échapper à l'attaquant français.

Les louanges continuent de pleuvoir, comme les titres, pour Karim Benzema. Mercredi soir, l'attaquant français de 34 ans a permis au Real Madrid de remporter la Supercoupe d'Europe en inscrivant le deuxième but des Madrilènes contre l'Eintracht Francfort (2-0). Le troisième titre en 2022 pour Benzema, après la Ligue des champions et la Liga.

Avec son but inscrit mercredi soir, le natif de Bron est même entré un peu plus dans la légende du Real en devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club (324 buts, un de plus que Raul). Un palmarès et des statistiques qui le rapprochent toujours plus du Ballon d'or qui sera décerné le 17 octobre prochain au théâtre du Châtelet, à Paris.

"Je ne vois pas qui d'autre peut le gagner"

Pour son coéquipier Thibaut Courtois, il n'y a pas de doute: Benzema soulèvera bien le Ballon d'or dans deux mois. Interrogé après la victoire du Real mercredi soir, le gardien belge l'a rappelé: "Je suis sûr qu'il va remporter le trophée. Si ce n'est pas lui qui le gagne, c'est qu'il y a une erreur dans les votes. À part Karim, je ne vois pas qui a joué une année comme ça. Je ne vois pas qui d'autre peut le gagner."

Courtois est revenu sur ce qui fait la force de Benzema, qui joue son meilleur football à presque 35 ans (il les aura le 19 décembre prochain). "C'est un mec qui travaille toujours très fort. Le foot, ce n'est pas que technique, c'est physique et lui bosse chaque jour pour être le meilleur", explique le gardien du Real.

"Devant le but, il est clinique, même s'il a raté une occasion en première période, a lancé Courtois. Mais en deuxième mi-temps, il a eu une opportunité et il a marqué." Un deuxième but synonyme de victoire pour le Real Madrid, qui commence bien sa saison. Avant de se tourner vers le Ballon d'or, puis vers la Coupe du monde dans trois mois avec l'équipe de France, Benzema va débuter la Liga avec le Real dimanche, avec un déplacement sur la pelouse d'Almeria.