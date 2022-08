Supercoupe d’Europe: pourquoi Real-Francfort se joue à Helsinki

Le Real Madrid va affronter l’Eintracht Francfort lors de la Supercoupe d’Europe, ce mercredi au stade olympique d’Helsinki (20h30). L’UEFA a choisi de confier à la capitale finlandaise l’organisation de cette affiche entre le vainqueur de la dernière Ligue des champions et celui de la Ligue Europa.

Sa longue tour blanche, haute de 72m, offre une vue spectaculaire sur le bras de la mer Baltique qui sépare la Finlande de l’Estonie. Situé dans le quartier de Töölö, près du centre-ville, le stade olympique est bercé par le bruit des vagues lointaines. Dans la douceur estivale d’Helsinki, l’écrin de 40.000 places s’apprête à accueillir ce mercredi l’affiche la plus prestigieuse de son histoire. L’UEFA lui a attribué l’organisation de la Supercoupe d’Europe, qui va opposer le Real Madrid à l’Eintracht Francfort (21h).

Un joli cadeau pour la capitale septentrionale, dont le plus bel écrin a été inauguré en 1938, après quatre ans d’un vaste chantier. A l’époque, le grand stade et son terrain entouré d’une piste d’athlétisme espéraient accueillir les JO de 1940, mais la compétition a finalement été annulée en raison de la Seconde Guerre mondiale. Helsinki se rattrapera quelques années plus tard avec les Jeux olympiques de 1952.

Un pays différent chaque année depuis 2013

Après avoir également abrité deux fois les championnats du monde d’athlétisme (1983, 2005) et de nombreux concerts d’anthologie (les Rolling Stones, Michael Jackson, U2, Elton John), le stade olympique a subi d’importants travaux de rénovation entre 2016 et 2020. Avec la pose d’un toit en bois au-dessus des tribunes, la création d’un musée du sport et l’extension des zones de restauration. Un relooking moderne dont profite à l’année l’équipe nationale de football, 52e nation mondiale, qui ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En lui offrant la Supercoupe d’Europe 2022 (sa première finale majeure d’une compétition masculine), l’UEFA a souhaité récompenser Helsinki pour ses investissements, comme elle l’a fait avec d’autres villes du continent ces dernières années. Depuis 2013, le match entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa a lieu chaque été dans un pays différent. La dernière édition, remportée par Chelsea face à Villarreal (1-1, 6 tab à 5), s’est déroulée à Belfast, en Irlande du Nord. Tbilissi (Géorgie), Trondheim (Norvège), Skopje (Macédoine du Nord) ou Tallinn (Estonie) ont également eu droit à ce privilège récemment.

Où aura lieu l’édition 2023?

Lancée en 1973 par le journaliste néerlandais Anton Witkamp, afin de déterminer la meilleure équipe européenne de la saison, la Supercoupe d’Europe s’est longtemps jouée sous la forme d’un match aller-retour (à l’exception des éditions 1984 et 1986). Les vainqueurs de la Ligue des champions ont affronté ceux de la Coupe des coupes jusqu’à sa disparition en 1999, avant de se mesurer à ceux de la Ligue Europa (anciennement appelée Coupe de l’UEFA). Le trophée a ensuite été décerné au stade Louis II de Monaco jusqu’en 2012. Reste maintenant à savoir où se tiendra la prochaine édition, en 2023. L’UEFA l'a confiée à Kazan, une ville située à l'ouest de la Russie. Mais avec la guerre en Ukraine, l’instance européenne va sans doute revoir ses plans d’ici-là.