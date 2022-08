Real-Francfort: le grand baptême de Tchouaméni

Prévu sur le banc au coup d'envoi de la Supercoupe d'Europe, ce mercredi soir (21h), face à Francfort, Aurélien Tchouaméni s'apprête à effectuer ses premiers pas en match officiel avec le Real, où il est très attendu cette saison.

Pour Aurélien Tchouaméni, recruté à prix d’or cet été par le Real Madrid, le plus dur commence. Le milieu de terrain français va vivre son premier match officiel sous le maillot merengue à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, ce mercredi (21h) à Helsinki, contre Francfort. La saison qui débute doit permettre à l’ancien Monégasque de confirmer son éclosion au très haut niveau.

Courtisé par le Paris Saint-Germain et son émissaire Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni a filé au Real, son premier choix. Le montant de la transaction, estimée à 100 millions d’euros, a rempli les caisses du club de la Principauté, mais il a aussi constitué une grosse perte sur le plan sportif pour l’ASM, qui pleure encore son départ. Monaco n’a pas seulement perdu l’un des meilleurs joueurs du championnat de France, il a surtout vu partir l’un des joueurs les plus prometteurs en Europe à son poste.

Il lui faudra assumer le poids de ce transfert désormais, mais si le joueur a osé le grand saut au Real Madrid à seulement 22 ans, c’est qu’il se sent prêt à assumer des ambitions très élevées chez un grand d’Europe. A trois mois de la Coupe du monde, de bons débuts chez le dernier vainqueur de la Ligue des champions pourrait permettre à Tchouaméni d’asseoir son statut en équipe de France. Les promesses semées sur la route du Mondial ne demandent qu’à être confirmées.

La presse madrilène s'attend à ce qu'il "marque une époque"

Surtout que la blessure de Paul Pogba lui offre cette possibilité de prendre encore davantage de responsabilités dans un secteur de jeu où Didier Deschamps, qui loue ses qualités, apprécie les possibilités que lui offre Tchouaméni. En club aussi, le milieu normand entend bien s’installer comme une alternative plus que crédible au trio installé Kroos-Modric-Casemiro, aussi surnommé le Triangle des Bermudes par Carlo Ancelotti ("parce que le ballon y disparaît"). S’il a remporté la dernière Ligue des nations avec les Bleus, son palmarès vierge en club ne demande qu’à être dépoussiéré. De ce point de vue, Tchouaméni arrive dans une équipe qui lui offre quelques garanties.

Vexée par Kylian Mbappé, qui lui aurait fait faux bond en privilégiant le PSG, la presse madrilène s’est consolée avec l'ancien joueur de Monaco. La trajectoire fulgurante de ce talent précoce révélé à Bordeaux lui font penser que "s’il continue à progresser, il pourrait marquer une époque au Real Madrid". Rien que ça. "Nous avons deux nouveaux joueurs (Tchouaméni et Rüdiger) qui sont parmi les meilleurs au monde à leur poste", s’est réjoui Carlo Ancelotti à la reprise. Le technicien italien ne tarit pas d’éloges sur ses deux recrues, estimant que son équipe est "encore plus complète que la saison dernière" avec eux.

Parti s'aérer aux Etats-Unis, avec Jules Koundé, Tchouaméni a commencé sa préparation estivale sur le sable des plages de Los Angeles. Au programe de leur séjour dans la Cité des Anges: du travail physique sur l’explosivité, les premiers pas, les changements de direction, mais également des soins et de la remise en forme. Puis vint le moment d'entrer dans le vif du sujet à Valdebebas. La préparation estivale du club a montré que le joueur français devait encore assimiler un nouveau rôle dans ce milieu à trois, et apprendre à connaître ses nouveaux coéquipiers, lui qui a surtout brillé dans un double pivot en France.

Sur le banc pour débuter ?

Titulaire lors du premier match amical du Real Madrid contre le Barça (0-1), Tchouaméni a débuté en pointe basse du milieu de terrain madrilène, entouré par Valverde et Camavinga. Pas encore tout à fait au point dans sa préparation, Tchouameni n’a pas eu le rayonnement qu'on lui connait. Logique. Ancelotti ayant souhaité commencer à préparer la Supercoupe d'Europe le plus tôt possible, Tchouaméni a débuté les deux derniers matches amicaux sur le banc, n'entrant qu'en deuxième période à chaque fois. Ce qui ne remet pas en cause ses qualités, et elles sont connues.

Intense au pressing, hargneux dans le harcèlement du porteur pour récupérer des ballons, omniprésent et mordant à l’impact, le Français devrait apporter son volume de course et sa dimension athlétique au jeu du Real. Capable de courir à haute intensité pendant 90 minutes sans se fatiguer, Tchouameni lit aussi très bien le jeu. Sa formation de joueur offensif lui offre en plus un panel technique impressionnant qui lui permet d’être juste dans les trente derniers mètres.

"Je pense qu'il est un joueur hybride, entre Casemiro et les deux autres (Modric et Kroos)", a récemment déclaré Ander Herrera à la Cope. Le milieu de terrain du PSG voit en son homologue français "un joueur polyvalent qui va donner au Real Madrid une dimension physique plus importante". Considéré pour l'instant comme un joker de luxe par Carlo Ancelotti, Tchouaméni va devoir se battre pour gagner sa place. Une bon match ce soir pourrait l'y aider. En attendant, c'est sur le banc qu'il devrait débuter.