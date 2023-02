The Best: capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo n'a pas voté

Cristiano Ronaldo a confié le vote du Portugal à son vice-capitaine en sélection, Pepe, lequel a pris soin d'ignorer Lionel Messi, vainqueur du trophée de meilleur joueur.

Cristiano Ronaldo (38 ans) ne peut plus prétendre aux plus grandes distinctions individuelles ni prendre toute la lumière depuis qu’il s’est exilé en Arabie Saoudite, alors il s’efface. Bien qu’il ait terminé la Coupe du monde sur le banc, se contentant d’entrer en jeu en cours de match, aussi bien face à la Suisse (6-1) en 8es, que contre le Maroc (0-1) enq quarts, Cristiano Ronaldo reste le capitaine de la Seleçao. Il avait d’ailleurs porté le brassard lors des trois premiers matches de la compétition et le conservait à son bras depuis plus de dix ans.

Pepe vote pour Mbappé

Mais le quintuple Ballon d’or a manqué à ses obligations en confiant la responsabilité de son vote pour les trophées "The Best Fifa" à son compatriote Pepe (39 ans). Cristiano Ronaldo était bien présent l’année précédente, quand il pouvait prétendre à la victoire finale, tout comme en 2019. En l’absence de CR7, Pepe a voté pour Kylian Mbappé, devant Luka Modric et Karim Benzema, ignorant complètement le vainqueur de cette édition 2023, l’Argentin Lionel Messi, éternel rival d’un certain… Cristiano Ronaldo.

Sacrée championne du monde au Qatar, l’Argentine a fait main basse sur le palmarès des Trophées "Fifa Best". Lionel Scaloni a été désigné meilleur entraîneur, tandis que le gardien Emiliano Martinez a raflé la mise dans sa catégorie. Le prix Puskas du plus beau but est lui revenu au Polonais Marcin Oleksy. Dans l'équipe-type de l'année 2022, Lionel Messi est bien entouré dans un 3-3-3-1 résolument offensif, avec Kylian Mbappé, Karim Banezma et Erling Haaland tous associés sur le front de l'attaque, et un milieu De Bruyne, Modric, Casemiro.

Onze de l’année masculin: Courtois - Hakimi, Van Dijk, Joao Cancelo - De Bruyne, Modric, Casemiro - Messi, Mbappé, Benzema - Haaland.