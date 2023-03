Tirs en Argentine sur un magasin lié à Messi: les auteurs voulaient faire parler d'eux

L'enquête sur les tirs visant un magasin de Rosario lié à la belle-famille de Lionel Messi, "avance", selon les autorités judiciaires argentines, qui estiment que l'objectif était surtout de faire parler d'eux.

L'enquête sur les tirs visant un magasin de Rosario lié à la belle-famille de Lionel Messi, "avance", selon les autorités judiciaires, qui estiment que l'objectif était surtout de faire parler d'eux. L'enquête "avance dans la bonne direction, on pense pouvoir obtenir des résultats ces jours-ci", a déclaré le procureur général de la province de Santa Fe, Jorge Baclini, sur la radio Rosario2. Il a évoqué "plusieurs hypothèses", sans plus de précision.

"Messi, nous t'attendons"

Dans la nuit de mercredi, 14 balles ont été tirées sur le rideau métallique fermé d'un supermarché appartenant à la famille d'Antonela Roccuzzo, épouse du capitaine de la sélection argentine Lionel Messi. Un carton a été laissé sur place par les assaillants, deux hommes en moto qui ont pris la fuite, avec un message manuscrit menaçant mais énigmatique: "Messi, nous t'attendons, Javkin (maire de Rosario, NDR) est un narco, il ne s'occupera pas de toi".

Le procureur chargé de l'affaire, Federico Rebola, a réaffirmé que "le premier objectif (de l'attaque), clairement est que le monde entier soit au courant. Ce qu'ils cherchaient c'est l'impact public". "Rien n'indique qu'ils voulaient intimider ou exiger quelque chose de la famille Roccuzzo. Ils ont utilisé quelqu'un proche de Lionel Messi pour s'assurer une grande diffusion", a-t-il déclaré au journal rosarino La Capital.

"Aucune demande d'argent"

Le maire Pablo Javkin (centre), a lui aussi relevé qu'il n'y a derrière l'incident "aucune demande d'argent, de quoi que ce soit au bénéfice de quelqu'un. Lors d'attaques de narcos, des messages comportent toujours une menace pour générer un bénéfice pour quelqu'un, en détention", a-t-il expliqué en référence à des tirs similaires visant commerces, ou entreprises.

Les plaintes de commerces pour tentative d'extorsion sont en hausse à Rosario et dans la province, souvent dirigées depuis les prisons, selon la justice. Un raid mercredi dans une prison à Coronda a permis de saisir 50 téléphones portables, 275 doses de drogue, du matériel de préparation. D'autres perquisitions vendredi ont ciblé des prisons de la province de Buenos Aires.

Rosario point stratégique du narcotrafif

Rosario, troisième ville d'Argentine (1 million d'habitants) est devenue ces dernières années un point névralgique du narcotrafic, et la ville au plus grand nombre d'homicides du pays (287 en 2022). Les observateurs soulignent que le narcotrafic y reste toutefois le fait de "bandes de quartiers, non constituées en cartel".

M. Javkin a dit "douter" d'une signature narco derrière l'attaque, et suggéré que le message "sale" qui le nomme pourrait chercher à lui nuire. Il a des visées sur le poste de gouverneur de la province, et les trois niveaux d'autorité (municipal, provincial, national) de bords politiques différents, se rejettent régulièrement la faute sur l'insécurité à Rosario. Et de plus belle depuis mercredi.