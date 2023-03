"On t'attend": un message de menace contre Messi retrouvé lors d'une fusillade à Rosario

Lionel Messi a fait l’objet de menaces de la part d’un gang de Rosario. Un message écrit à la main a été laissé après une fusillade dans un supermarché appartenant à la famille de sa compagne Antonela Roccuzzo.

Il faut bien l’avouer, cela ne donne pas forcément envie de rentrer au pays. Libre en juin prochain, Lionel Messi a vu son nom cité du côté de sa ville natale où les Newells Old Boys rêvent encore de le recruter. Selon les informations relayées par plusieurs médias locaux dont Clarin, un supermarché appartenant à la belle famille de 'La Pulga’ a reçu une volée de balles dans la nuit de mercredi à jeudi.

Après les 14 coups de feu tirés sur la devanture par un individu arrivé à moto avec un complice, une note manuscrite a été retrouvée sur place et menaçait explicitement la star du PSG: "Messi on t'attend, Javkin est un narco, il ne va pas prendre soin de toi", peut-on ainsi lire sur le bout de papier laissé par les assaillants.

Une attaque liée à la guerre contre les narcotrafiquants

Indirectement ciblé via la famille d’Antonela Roccuzzo, le supermarché appartenant à un des cousins de sa compagne, Lionel Messi ne ferait pourtant pas face à un danger de mort imminent. Et pour cause, le message désignant la star du ballon rond serait surtout destiné à Pablo Javkin, le maire de Rosario.

L’édile local s’est lancé dans une guerre contre les gangs depuis son élection en décembre 2019 et cible en particulier les narcotrafiquants. Après l’attaque contre le supermarché de la belle-famille de la Pulga, Pablo Javkin s’est emporté face à la presse: "C'est très perfide, ils parlent de la personne la plus célèbre du monde."

Un coup de "pub" selon la police

C’est dans ce contexte de lutte entre les autorités et les gangs que Lionel Messi a été ciblé ce jeudi à Rosario. Du côté de la police, on assure même que les auteurs de l’attaque contre le supermarché appartenant à la famille d’Antonela Roccuzzo ont surtout cherché à faire parler d’eux en y associant le nom du footballeur. Pour le commissaire en charge de l’enquête, le message laissé par les agresseurs n'était pas quelque chose d'intimidant, mais plutôt voué à "attirer l'attention" selon des propos relayés par le site du journal La Nacion.

Si l’idée d’un recrutement de Lionel Messi aux Newells Old Boys a déjà pris du plomb dans l’aile pour des raisons sportives, cette affaire extra-sportive pourrai aussi faire pencher la balance sur un non-retour en Argentine.