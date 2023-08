After Foot: "Aujourd’hui, Mbappé n’a plus aucune excuse pour ne pas prolonger au PSG"

Taulier du Super Moscato Show, Pierre Dorian était dans l’After Foot lundi soir sur RMC avec un avis très tranché sur Kylian Mbappé qui a, selon lui, obtenu toutes les demandes pour prolonger à Paris.

Le climat entre le PSG et Kylian Mbappé (24 ans) est soudainement revenu à l’apaisement, dimanche. Mais le dossier est toujours escorté de son lot d’interrogations, exprimées par Pierre Dorian, taulier du Super Moscato Show "prêté" à l’After Foot, lundi soir (à retrouver en vidéo ci-dessus). Selon lui, la star parisienne doit s’engager dans la durée avec Paris après avoir obtenu toutes ses demandes. Après avoir signifié sa décision de ne pas lever l’option d’une année supplémentaire en 2024, il a été sanctionné en étant placé dans le loft et privé de tournée en Asie, puis de première journée face à Lorient. Il en est finalement sorti dimanche après des discussions avec sa direction. Les raisons de ce revirement restent floues d’autant que, selon nos informations, aucun accord n’a été trouvé pour une potentielle prolongation de contrat. Une absence d’engagement qui a le don de remonter Pierre Dorian contre le joueur.

"Quand tu as autant d’exigence, la contrepartie, c’est que tu dois t’inscrire dans le long terme sinon tout ça n’a aucun sens"

"Mon point de vue est très simple: aujourd’hui, j’estime que Kylian Mbappé n’a plus aucune excuse pour ne pas prolonger au Paris Saint-Germain, clame-t-il. Les responsabilités, les erreurs du club, on en a beaucoup parlé, je ne les occulte pas et j’abonde dans ce sens: la direction parisienne a souvent été en-dessous de tout et n’aurait jamais dû signer ce contrat actuel. J’évacue le problème parce que je trouve qu’on a trop tendance à ne jamais remettre en question l’icône. C’est un peu comme à l’époque de Zidane, il était impossible de le critiquer."

"J’ai des griefs contre Mbappé et j’estime qu’il n’a plus aucune excuse pour ne pas prolonger car le club lui a absolument tout donné, poursuit Pierre Dorian. Quand tu fais la liste, c’est surréaliste. Ce qu’il a demandé et obtenu, c’est complètement fou. Il a eu des exigences de prince saoudien: un salaire astronomique jamais vu dans l’historie du football, il a demandé et obtenu la tête de Leonardo, il a demandé la nomination de Luis Campos, Julien Maynard à la com' et d’autres encore dans l’organigramme. Sur le terrain, il a demandé les têtes de Messi et Neymar et les a obtenues. Maintenant, on lui ramène ses potes Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, mais en échange de quoi? Quand tu as autant d’exigence, la contrepartie, c’est que tu dois t’inscrire dans le long terme sinon tout ça n’a aucun sens."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le Top de l'After Foot : L'avis de Pierre Dorian : "Maintenant, j'attends Kylian Mbappé au tournant" – 14/08 5:11

"En termes sportifs, on construit une équipe autour et pour Kylian Mbappé avec ses potes, les joueurs qu’il a demandés… pour qu’il ne soit plus là dans un an? Dans un an, on va se retrouver avec une équipe faite pour Mbappé mais sans Mbappé? Même pour sa carrière, ça n’a aucun sens. S’il obtient ça, il doit essayer de participer à ce projet sur le moyen terme. Pour une fois qu’on ne fait pas un projet à court terme, sans queue, ni tête à mettre Mbappé, Neymar et Messi dans la même équipe. Pour une fois qu’on passe à du moyen terme avec un bon coach, Luis Enrique, que tu as envie de suivre, tu as envie de voir ce que ça va donner avec Mbappé. Mais c’est impossible qu’il s’en aille dans un an! Maintenant qu’il a tout obtenu et qu’on est dans un projet de moyen terme, quel sens ça aurait qu’il parte? Je pense qu’il n’y a aucune réponse."

"Les dirigeants du PSG ont lâché beaucoup trop tôt, ils ont fait une erreur colossale"

L’animateur du Super Moscato Show conclut son raisonnement en pestant sur un autre point: la rapidité avec laquelle le PSG a levé la sanction contre Mbappé sans avoir obtenu d’assurance. "On va voir comment ça se termine, lance-t-il. J’étais d’accord pour que la direction serre la vis mais ils ont desserré l’étreinte beaucoup trop tôt. Il y a juste eu un engagement oral d’on ne sait quoi, on n’est même pas sûr qu’il va prolonger, ils ont lâché beaucoup trop tôt, ils ont fait une erreur colossale. Tu attends qu’il signe avant le sortir du loft, ils n’ont pas du tout repris la main, c’est complètement bidon. S’il ne signe pas un contrat au minimum de deux ans - et je pense plutôt trois -, il ne se sera pas comporté correctement. Je m’en fous qu’il soit en conflit avec Nasser si c’est ça l’histoire, il n’a pas à régler ses comptes avec Nasser sur le dos du club. Dans aucun sport collectif tu construis une équipe autour d’un mec qui ne s’inscrit pas dans le long terme. Quel intérêt il a à faire ça? C’est même irrespectueux du point de vue de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Si ça se finit comme ça - un départ libre ou dans un an-, ce sera un échec monumental pour le club et Mbappé se sera comporté comme un égoïste et un individualiste."