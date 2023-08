PSG: le Real n'avait "quasiment aucun espoir" de recruter Mbappé cet été, assure Fred Hermel

Au coeur de nombreuses rumeurs lors du mercato estival, Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain lors de la saison 2023-2024. Régulièrement annoncé au Real Madrid, l'attaquant de 24 ans n'a pourtant jamais été dans les plans de la direction merengue durant ce mercato, selon Frédéric Hermel.

Annoncé partant pendant de longues semaines, Kylian Mbappé restera bien au PSG en 2023-2024. Puni après son refus de prolonger, l'attaquant a finalement été réintégré au groupe de Luis Enrique dimanche, au lendemain du nul contre Lorient (0-0) lors de la première journée de Ligue 1. Régulièrement au coeur des rumeurs, en particulier en Espagne où le Real Madrid semblait favori pour l'accueillir, le Français n'a jamais été dans le plans de Florentino Perez pour cet été, selon Frédéric Hermel.

"Sincèrement, à aucun moment cet été, ils n’y ont cru, a assuré ce lundi le spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, dans l'After Foot. Il y a la presse et les supporters, c’est une chose, même si cela s’est refroidi chez les fans... Si d’aventures il y avait vraiment la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé, et que le 31 août à 12h30, Paris annonçait partout vouloir vendre Mbappé, peut-être que le Real aurait tenté quelque chose... Mais pas pour 250 millions d’euros."

"La parole de Mbappé n'a pas beaucoup de valeur à Madrid"

Au printemps 2022, Kylian Mbappé semblait proche d'accepter l'offre du Real avant de finalement prolonger au PSG. Une volte-face qui pousse à la prudence dans la capitale espagnole selon les éléments de Frédéric Hermel.

"Au sein du Real il n’y a aucune déception puisqu’il n’y avait quasiment aucun espoir. Même quand il était dans le loft. Les discussions que j’ai pu avoir avec des dirigeants étaient sur le fait que cela restait une histoire entre le PSG et Kylian Mbappé, a enchaîné le membre de la Dream Team RMC Sport. J’en avais parlé avec Florentino Perez quand il y avait eu la fameuse lettre où Mbappé expliquait qu’il n’activait pas l’année en option, Florentino Perez m’a dit qu’il était persuadé qu’il allait rester au PSG."

Et d'enchaîner: "Ils ne se sont fait aucun espoir. Au sein du club, d’autres personnes m’ont dit à l’époque que la parole de Mbappé n’avait pas beaucoup de valeur à Madrid. Après ce qu’il s’est passé l’an dernier, au Real Madrid, il n’y a plus le même enthousiasme. Chat échaudé craint l’eau froide. Ce qu’il s’est passé en 2022, ils n’ont pas compris. Parce que quand quelqu’un dit 'oui', il ne peut pas dire 'non' trois jours après. C’est pour cela que la parole de Kylian Mbappé a beaucoup moins de poids. Ils regardaient cette histoire de très, très, très loin."

L'institution Real craint des caprices de Mbappé

Libre en juin 2024, Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation au PSG. Surtout, au-delà du rendez-vous manqué de 2022, la direction madrilène craint de voir le Français être trop exigeant sur ses demandes extra-sportives et concernant le projet du club. Pas sûr que cela passe dans une entité comme le Real.

"Au Real on n’aime pas les joueurs capricieux. Aujourd’hui à Madrid, on raconte encore qu’Alfredo Di Stefano est et restera toujours le plus grand joueur de l’histoire du Real Madrid. Il a fondé ce club au niveau européen. Mais le club a toujours été plus important que lui, a poursuivi Frédéric Hermel sur RMC. Un joueur, Aflredo Di Stefano, est allé voir Santiago Bernabeu dans son bureau pour dire qu’il n’aimait pas l’entraîneur et que c’était lui ou l’entraîneur. Bernabeu lui a dit 'merci pout tout et voici la porte', et il l’a viré. Le Real c’est une institution réelle. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, le jour où il a fait un caca nerveux, il est parti. Et le premier surpris a été Cristiano. La personnalité de Mbappé, attention... Car il ne faudrait pas trop de soubresauts cette saison à Paris. A un moment, l’envie du Real Madrid, qui existe encore, attention. Mbappé n’est plus, aujourd’hui, la priorité du Real."