PSG: la réponse de Pochettino sur son avenir

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille d’un déplacement à Angers qui peut offrir le titre de Ligue 1 au PSG, Mauricio Pochettino a abordé la question de son futur dans la capitale.

Mauricio Pochettino est-il en train de vivre ses dernières semaines sur le banc du PSG? Alors que le club de la capitale a une première occasion de s’offrir le titre de Ligue 1 ce mercredi à Angers (21h, 33e journée), le coach argentin était présent en conférence de presse ce mardi. Interrogé sur son avenir, il a tenu à rappeler que son contrat courait jusqu’en juin 2023.

>> PSG: revivez la conférence de presse de Pochettino

"J'ai encore une année de contrat, donc logiquement ce n'est pas une question de volonté mais une question contractuelle, a-t-il balayé quand il a été questionné sur sa présence éventuelle à la tête du PSG la saison prochaine. Il y a toujours beaucoup d’attente, et je désire toujours faire mieux que la saison passée."

Vers un troisième trophée sur le banc parisien… mais toujours pas de C1

Tout proche d’être officiellement sacré champion de France, Pochettino pourrait s’offrir son troisième trophée sur le banc parisien, après le Trophée des Champions 2020 (obtenu en janvier 2021) et la Coupe de France 2021. Mais, après un an et demi dans la capitale, il a échoué à deux reprises à remporter la Ligue des champions.

"L'heure du bilan viendra quand on aura gagné le titre en Ligue 1. Depuis que je suis ici, j’ai toujours dit que l’objectif principal était de remporter la Ligue des champions, c'est une déception de ne pas l'avoir obtenue. Le club court encore après ce titre", a ajouté l’Argentin devant la presse.