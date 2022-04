PSG: Navas-Donnarumma? "C’est de la faute de la direction et des entraîneurs”, estime le Lensois Leca

Ce vendredi, en conférence de presse avant PSG-Lens (samedi, 21h), Jean-Louis Leca s’est longuement attardé sur l’épineuse question de la gestion des gardiens. Le Lensois, qui estime que l’on vit peut-être une "année charnière" en Ligue 1 sur ce sujet, considère également que les dirigeants parisiens ont mal géré la cohabitation entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Un avis éclairé sur un débat qui aura animé la saison de plusieurs clubs de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille d’un déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG (ce samedi à 21h), le gardien de Lens Jean-Louis Leca s’est longuement attardé sur la question de la cohabitation entre les gardiens, revenue sur la table depuis mercredi soir et les déclarations de Keylor Navas puis de Mauricio Pochettino. Mis en concurrence avec Wuilker Farinez depuis la mi-saison, le gardien lensois connaît bien ce sujet.

"Le plus important, ce n’est pas l’alternance ou les joueurs, c’est plutôt l’entité. Que ce soit à Marseille, à Paris, à Lens, on vit une année peut être charnière où les clubs se rendent compte qu’ils n’ont pas besoin d’un bon gardien, mais de deux, a indiqué Leca devant les journalistes. Quand j’ai démarré ma carrière, on ne parlait que des N°1. Mais on s’aperçoit aujourd’hui que la 'team' des gardiens de but est très importante. Les gens ne quantifient pas l’importance d’un N°2. J’ai été N°2, et les N°2 et les N°3 sont très importants dans la vie d’un groupe. Ce sont des mecs qui restent avec les attaquants à la fin des séances et des mecs qui ont une place à part dans un groupe, qui mettent l’ambiance."

"Il faut être clair dès le départ"

Cette saison, le staff du PSG n’a pas établi de hiérarchie ni même de règle entre Donnarumma et Navas, ce que ne comprend pas Leca. "La question de la gestion est primordiale, il faut être clair dès le départ, a poursuivi Leca. Quand Courtois signe au Real, Zidane a la même situation, mais la règle est établie dès le démarrage: l’un joue la Ligue des champions, l’autre le championnat. Paris a dans son effectif deux des 5-6 meilleurs gardiens du monde. A partir de là, il y a de la pression sur leurs épaules. On a vu Navas faire des erreurs cette année qu’il ne faisait pas l’année dernière. Idem pour Donnarumma. Ce n’est pas la faute des gardiens si on en est là aujourd’hui, c’est de la faute de la direction et des entraîneurs qui ne mettent pas les choses au clair dès le démarrage."

Ce vendredi, Keylor Navas et Mauricio Pochettino ont eu un long échange à la fin de la séance d’entraînement du PSG, et ce deux jours après des sorties très commentées de la part des deux Parisiens. Mercredi soir, après la victoire à Angers (3-0, 33e journée de Ligue 1), le coach argentin avait assuré qu’il y aurait du changement dans la gestion des gardiens la saison prochaine, en réponse à une sortie du Costaricain sur son avenir à Paris.