PSG: Pochettino demande aux supporters de ne pas "sous-estimer" le titre en Ligue 1

Le PSG sera sacré champion de France s’il ne perd pas samedi contre Lens lors de la 34e journée de la saison. En froid avec la direction, les supporters pourraient ne pas célébrer ce titre malgré l’appel à unité lancé par Mauricio Pochettino.

La déroute face au Real Madrid en Ligue des champions n’a toujours pas été digérée par les supporters du PSG. Le club fait face à la colère de ses ultras qui menacent de boycotter les festivités autour du 10e titre de l’équipe en championnat. A la veille du duel contre Lens lors de la 34e journée de la saison, un match où Paris n’a besoin que d’un point pour être sacré, Mauricio Pochettino a adressé un message aux fans.

"Il faut donner du crédit à l’équipe car elle est en position de gagner le titre en Ligue 1. Quand on ne le gagne pas c’est un problème important. Quand vous êtes sur le point de gagner, il faut y accorder du crédit, a expliqué l’entraîneur argentin lors de son passage en conférence de presse ce vendredi. Je pense qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance de gagner le titre de champion de France. C’est important pour nous au niveau personnel, c’est important pour le club et c’est important pour les supporters."

>> Revivez la conf de Pochettino avant PSG-Lens

"Une parenthèse par rapport à la situation"

Passé par l’Espanyol Barcelone, Southampton ou encore Tottenham, Mauricio Pochettino pourrait remporter son premier titre en championnat. Un succès que le technicien espère fêter avec les supporters.

"Vous avez parlé des fans, j’espère que les supporters pourront célébrer avec nous. C’est une parenthèse par rapport à la situation dans laquelle se trouve le club où personne n’est content, a poursuivi l’entraîneur du PSG. Je pense que cela serait bien d’avoir une ambiance fantastique au stade samedi, de gagner le match et de célébrer ensemble."

Et Mauricio Pochettino de faire un pas supplémentaire en direction des ultras: "Nous savons aussi que les critiques ont besoin d’être constructives. On écoute ces choses-là parce que les supporters sont une partie importante du club. Cela l’a toujours été dans l’histoire et au fil des années cela a bénéficié à tout le monde."