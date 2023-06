Mercato: l'Arabie saoudite veut aussi Mahrez

L'Arabie saoudite a transmis une offre importante à Riyad Mahrez (32 ans), sous contrat jusqu'en juin 2025 à Manchester City.

Après Karim Benzema et N'Golo Kanté, l'Arabie saoudite aimerait aussi attirer Riyad Mahrez (32 ans). Selon les informations de RMC Sport, une offre importante a été faite à l'ailier international algérien de Manchester City.

Les détails des chiffres ne sont pas connus. Pour l'heure, il semble peu probable que Riyad Mahrez rejoigne le royaume. Le joueur a toujours la volonté d'évoluer en Europe. Mais comme avec Karim Benzema, les décideurs du football saoudien ont déjà montré qu'ils savaient être persuasifs.

Encore deux ans de contrat

10e joueur le plus utilisé cette saison par Pep Guardiola, Riyad Mahrez s'apprête à disputer la finale de la Ligue des champions avec Manchester City contre l'Inter (10 juin, 21h00). Mais sur l'ensemble des quarts de finale contre le Bayern Munich et les demies face au Real, l'entraîneur catalan ne l'a pas fait jouer lors des trois premiers matchs et ne lui a accordé que 11 petites minutes lors du dernier.

Il a toutefois bénéficié de sept titularisations sur ses sept derniers matchs de championnat. Riyad Mahrez, champion de Premier League avec Leicester en 2016, évolue à Manchester City depuis 2018. Il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025.