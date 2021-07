Atlético-Barça: pourquoi le dossier Griezmann pourrait se compliquer

Pas mis au courant des premières négociations entre le FC Barcelone et l'Atlético à son sujet, Antoine Griezmann n'a jamais fait d'un départ cet été une obsession. Un transfert reste possible, mais les négociations pourraient prendre plus de temps que prévu.

Si le FC Barcelone et l’Atlético ont très bien avancé sur un transfert d’Antoine Griezmann, Saul Niguez faisant le chemin inverse, les choses ne sont plus aussi simples du côté du joueur. La différence de salaire entre les deux clubs est très importante, ce qui pourrait compliquer le dossier. Aujourd’hui, la proposition salariale de l’Atlético est très éloignée des émoluments du champion du monde français au Barça.

Il n’a jamais fait d’un départ une obsession

Et puis Griezmann n’a pas vraiment apprécié que les négociations entre les deux clubs aient été réalisées sans qu’il ne soit au courant. Alors que le dossier avançait dans le bon sens, il faudra désormais que Barcelone se montre convaincant pour pousser l’attaquant de 30 ans à quitter la Catalogne. Un départ est possible, le champion du monde 2018 n’a jamais caché son amour pour les Colchoneros, mais les négociations pourraient prendre plus de temps que prévu.

Surtout, Griezmann n’a jamais fait d’un départ de Barcelone une obsession et rester en Catalogne n’est pas à exclure. Son club doit trouver une solution pour libérer sa masse salaire, son souhait prioritaire, tout en faisant en sorte de le satisfaire. Actuellement sous contrat jusqu'en 2024, il a inscrit 20 buts et réussi 13 passes décisives la saison dernière en 51 matchs disputés toutes compétitions confondues.