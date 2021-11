Barça: après le communiqué d'Al Sadd, confusion sur la clause de Xavi

Le dossier Xavi au FC Barcelone semblait bouclé après le communiqué d’Al-Sadd indiquant le départ de l’Espagnol. Mais rien ne serait encore bouclé finalement. Selon la presse espagnole, les Catalans refusent de payer la clause de l’ancien milieu estimée à cinq millions d'euros.

Le retour de Xavi au FC Barcelone en tant qu’entraîneur peine à se réaliser. Ce matin, les Barcelonais pouvaient jubiler en voyant le communiqué d'Al Sadd indiquant qu’un accord avait été trouvé avec le club catalan. Mais pour la presse espagnole, il n’y a encore rien d'officiel dans ce dossier.

D’après Mundo Deportivo et Sport, le club catalan n'a pas l'intention de payer la clause libératoire estimée à cinq millions d'euros pour débaucher Xavi du club Qatari. De plus le 9e de Liga n’aurait pas apprécié de voir Al-Sadd sortir ce communiqué, qui a été perçu comme un coup de pression envers les dirigeants présents à Doha, Rafa Yuste et Mateu Alemany.

Selon les deux médias catalans, l’idée de voir l’ancien milieu payer le montant de la clause libératoire avait été soumise, mais cette option n’aurait finalement pas été retenue. Pas de quoi envisager un échec dans ce dossier, car Mundo Deportivo affirme que le club présidé par Joan Laporta reste confiant pour trouver un accord avec les Qataris.

Le paiement de la clause partagée entre le Barça et Xavi?

Pour satisfaire toutes les parties, une solution serait envisagée. Xavi et le club catalan pourraient se partager la paiement à Al-Sadd de la clause. Les deux protagonistes verseraient donc chacun 2,5 M€.

Cependant, le manque à gagner pour l’homme de 41 ans ne tarderait pas à être comblé. Via des évènements promotionnels auxquels il participera en tant qu’ambassadeur du Qatar, l’Espagnol ne devrait pas tarder à récupérer cette somme posée pour entraîner son club formateur. Dans tous les cas, il y a peu de doutes sur le fait de voir Xavi succéder à Ronald Koeman dans les prochains jours.