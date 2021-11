Mercato: Al Sadd annonce le départ de Xavi vers le Barça

Après plusieurs jours de négociations, le club qatarien d'Al Sadd a annoncé ce vendredi que son entraîneur Xavi Hernandez (41 ans) va quitter son poste pour rejoindre le FC Barcelone. Si le club catalan n'a pas encore officialisé la nouvelle, l'ancien milieu de terrain va bien succéder à Ronald Koeman.

Impossible de dire si elle sera belle ou tourmentée, mais l'histoire est en marche. Après plusieurs jours d'attente, de tractations, et de prises de parole des différents camps, le club qatarien d'Al Sadd a annoncé ce vendredi que son entraîneur Xavi Hernandez (41 ans) va quitter son poste pour rejoindre le FC Barcelone.

Le club catalan n'a pas encore officialisé la nouvelle, mais il ne fait désormais aucun doute que l'ancien milieu de terrain blaugrana, enfant de La Masia, va succéder à Ronald Koeman, limogé le 28 octobre dernier. Selon Sport, Xavi Hernandez devrait signer un bail jusqu'en juin 2024, et être présenté au Camp Nou en début de semaine prochaine.

Le Barça a payé sa clause libératoire

"Al Sadd a accepté le départ de Xavi pour Barcelone après le paiement de la clause libératoire stipulée dans son contrat, explique Turki Al-Ali, directeur général du club qatarien. (...) Xavi nous a informés il y a quelques jours de son désir de rejoindre Barcelone en ces temps particuliers, vu la crise que traverse le club. Nous le comprenons et avons décidé de ne pas nous y opposer. Xavi et sa famille seront toujours les bienvenus à Doha, et notre relation perdurera."

En clair, le Barça aurait donc accepté, malgré les négociations, de verser à Al Sadd les 5 millions d'euros de la clause libératoire de Xavi. Ce dernier va avoir la lourde tâche de remettre le club, 9e de Liga et 2e de sa poule de Ligue des champions, dans le droit chemin. Son premier match sur le banc blaugrana pourrait être le derby face à l'Espanyol, le 20 novembre prochain.