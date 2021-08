Barça: Les larmes de Messi lors de sa conférence d’adieu

Ce dimanche midi, Lionel Messi a donné une conférence de presse avant de définitivement quitter le FC Barcelone. Le numéro 10 argentin est apparu très ému au moment de saluer son club de toujours.

C’est un visage peu connu de Lionel Messi qui s’est dressé sur le pupitre de la salle de presse du Camp Nou ce dimanche. Alors que son départ est officiel depuis jeudi, le sextuple Ballon d’or est sorti du silence pour dire au revoir à son club formateur et revenir sur ce départ fracassant. Quelques instants seulement après être apparu à l’écran, Messi n’a pu contenir son émotion.

"Je pense à tout ce qui s'est passé au Barça, explique-t-il, en larmes. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous vois après toutes ces années. C'est quelque chose d'impressionnant pour moi." Séchant ses larmes, le joueur concède qu’il s’attendait à un tel dénouement: "Je savais ce qui allait se passer. Cette année cela a été un peu différent, j'ai discuté avec ma famille".

"J'avais 13 ans en arrivant, je pars en tant que Catalan-Argentin"

"J'ai une histoire à Barcelone après toutes ces années, ajoute-t-il, au moment de quitter le lieu où il a passé plus de deux décennies. Je pense à ma vie ici. J'avais 13 ans en arrivant et j'ai passé 21 ans ici. Je pars en tant que Catalan-Argentin. J'ai promis à mes enfants que l'on reviendrait. Je remercie mes compagnons, mes amis. J'ai appris à être, j'ai grandis. Je suis proche de tout le monde au Barça. J'ai donné beaucoup de moi-même. J'ai connu des choses très heureuses, d'autres moins, mais tout m'a permis de grandir". Une première partie de conférence de presse conclue par les applaudissements chaleureux de toute la salle de presse.

Depuis sa première apparition sous le maillot blaugrana en octobre 2004 à 17 ans, Lionel Messi a disputé 778 matchs avec le Barça, pour un bilan lunaire de 672 buts, 305 passes décisives et 35 titres remportés, dont 4 Ligues des champions et un sextuplé historique en 2009. Quelques semaines après avoir remporté la Copa America, son premier grand trophée en sélection, la Pulga va devoir trouver un nouveau club pour étoffer ce palmarès vertigineux et laisser une trace indélébile ailleurs qu’en Catalogne.