Messi met les choses au clair sur sa baisse de salaire demandée par le Barça

Lionel Messi a dévoilé ce dimanche l’importante baisse de salaire à laquelle il était prêt à consentir pour prolonger son contrat avec le Barça.

Sans haine ni violence, mais dans une vive émotion. Après 21 ans au Barça, Lionel Messi va quitter le club catalan cet été. Libre de tout contrat, l’attaquant argentin ne prolongera pas. La faute au plafond salarial fixé par la Liga qui a empêché la validation de son nouveau contrat. Présent face à la presse ce dimanche pour de vibrants adieux, le sextuple Ballon d’or a révélé les sacrifices financiers auxquels il était prêt à consentir pour rester dans l’équipe blaugrana.

"J’étais prêt à baisser mon salaire de 50% et on ne m’a rien demandé de plus, a expliqué Lionel Messi devant un parterre de journalistes. Certains ont dit que l’on m’avait demandé une baisse de 30% de plus, c’est un mensonge. Ce n’est pas la vérité."

Un salaire fixe de 61M€ en 2020-2021

Ciblé par plusieurs médias espagnols depuis le début de l’année, Lionel Messi s’était vu reprocher son salaire pharaonique. Certains détracteurs l’ont même accusé d’avoir ruiné le Barça avec un dernier bail signé en 2017 dont le montant global atteindrait près de 555 millions d’euros, soit environ 138M€.

Avec des émoluments fixe estimés à 61 millions d'euros pour la saison 2020-2021, Lionel Messi aurait ainsi été prêt à prolonger pour une trentaine de millions d’euros cet été.

Mais cela n’a pas suffi pour rester dans les clous fixés par la Liga. Après une année compliquée sur le plan économique, en raison du huis clos imposé face au Covid-19, le Barça est exsangue financièrement.

Impossible pour le club présidé par Joan Laporta de prolonger "La Pulga", même avec d’importants efforts de la part de Lionel Messi. Si rien n’est signé avec le PSG, le club francilien n’aura pas la même limitation salariale malgré la DNCG. Recruter l’Argentin a un prix et le Barça n’a pas pu lutter.