Mercato: les explications de Messi sur son départ du Barça

Lionel Messi a tenu une conférence de presse exceptionnelle ce dimanche après l’annonce de son départ du Barça. L’attaquant argentin de 34 ans en a profité pour rétablir les vérités sur les conditions de son départ.

L’annonce du départ de Lionel Messi a fait l’effet d’une bombe en milieu de semaine. Après plusieurs jours où les rumeurs les plus folles ont agité la planète foot, l’Argentin a livré sa propre version des faits ce dimanche lors d’une conférence de presse exceptionnelle.

"C'est clair que j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester. Le club a réfléchi et on a discuté de plein de choses, a confirmé l’attaquant de 34 ans face aux journalistes. Je peux assurer que de mon côté j'ai fait tout mon possible. L'année dernière je ne voulais pas rester mais cette année je voulais rester. Cela n'a pas été possible."

Messi: "Convaincus de ce qui allait se passer"

Relancé sur le timing de cette douloureuse décision, Lionel Messi a raconté comment tout s’était déroulé entre lui et le président Joan Laporta. Des échanges intervenus dans une atmosphère sereine malgré une issue attendue.

"En réalité, on a dîné avec le nouveau président. On a discuté et après le dîner on était convaincus de ce qui allait se passer. On savait qu'il y avait un problème avec mon contrat. Ce qui s'est passé est arrivé. Cela ne pouvait pas marcher, Il n’y avait pas beaucoup de doute. On le pressentait. Nous savions ce qui allait être décidé, et ce que nous pensions faire."

Messi était prêt à baisser son salaire

Plus gros salaire du Barça ces dernières années, Lionel Messi a parfois été critiqué pour son contrat pharaonique. Preuve de son attachement au club catalan, le sextuple lauréat du Ballon d’or a confirmé avoir été prêt à de très gros efforts pour prolonger l’aventure avec l’équipe blaugrana.

"J’étais prêt à baisser mon salaire de 50% et on ne m’a rien demandé de plus, a encore assuré Lionel Messi. Certains ont dit que l’on m’avait demandé une baisse de 30% de plus, c’est un mensonge. Ce n’est pas la vérité."

Malgré les importants efforts financiers consentis par Lionel Messi pour prolonger à Barcelone, la Liga n’a pas validé son nouveau contrat. Bloqué par le plafond salarial fixé par l’instance du foot pro en Espagne, "La Pulga" va donc rapidement entamer une nouvelle étape de sa très riche carrière.