Barça: comment Laporta réagit à une possible arrivée de Mbappé au Real Madrid

Le président du FC Barcelone Joan Laporta ne s'inquiète pas d'un possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid au mercato d'été. Selon lui, la venue du capitaine des Bleus ferait "la promotion de la Liga" même si "la priorité doit toujours être l'équipe plutôt que les individualités."

Un possible face à face avec Kylian Mbappé lors des prochains Clasicos n'effraie pas le FC Barcelone. Son président Joan Laporta évoque la possible venue de l'attaquant parisien au Real Madrid, en affirmant que son équipe reste supérieure. "Sur le papier, c'est un joueur extraordinaire, qui fait la différence, estime-t-il pour ESPN. L'avoir en face de soi complique le jeu, mais j'ai confiance en mon équipe. Pour moi, les joueurs du Barça sont les meilleurs".

"Une équipe est composée de onze joueurs et la priorité doit toujours être l'équipe plutôt que les individualités, insiste Laporta. Je serais inquiet si l'équipe en face de nous était plus forte que la mienne. Nous avons une meilleure équipe que l'année dernière et nous allons encore l'améliorer".

"Tous les clubs en profitent"

Néanmoins, le dirigeant catalan reste conscient que l'impact que pourrait avoir l'arrivée d'un tel joueur dans son championnat. Pour lui, le Français fait partie "des joueurs talentueux qui viennent toujours parce qu'ils font la promotion de la Liga" et que "tous les clubs en profitent".

Écarté par la direction parisienne pour la tournée asiatique en raison de son refus de prolonger son contrat jusqu'en 2025, Kylian Mbappé est désormais clairement à vendre. Le club saoudien d'Al-Hilal a formulé une offre colossale de 200 millions d’euros de salaire par an pour un contrat de deux saisons, refusé par le joueur. Le PSG estime toujours que sa star dispose d'ores et déjà d'un accord pour rejoindre le Real Madrid en 2024, à la fin de son bail.