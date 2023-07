Mercato: Ancelotti refuse de répondre sur Mbappé et assure que le Real Madrid "est au complet"

Après la victoire du Real Madrid mercredi soir face à Manchester United (2-0), Carlo Ancelotti a assuré que son équipe était "au complet". L'entraîneur italien n'a pas voulu répondre également à une question sur le dossier Kylian Mbappé.

Deux matchs amicaux et deux victoires pour le Real Madrid. Après avoir battu l'AC Milan dimanche soir (3-2), le club madrilène a dominé Manchester United (2-0) mercredi soir dans un match disputé aux Etats-Unis. Après la partie, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le mercato.

"L'effectif est très bien comme ça. Nous sommes au complet", a assuré le "Mister" alors que le Real Madrid a notamment recruté Jude Bellingham pour 105 millions d'euros. Carlo Ancelotti n'a néanmoins pas souhaité répondre lorsqu'il a été convié à s'exprimer sur le dossier Kylian Mbappé: "Une autre question", a esquivé le technicien.

Carlo Ancelotti a eu l'occasion aussi de se féliciter de la prestation livrée par ses joueurs face aux Red Devils: ""C'était un bon match. Nous avons bien joué, surtout en première mi-temps, avec de l'intensité et de bonnes transitions, a déclaré celui qui est entré dans sa dernière année de contrat. Nous avons bien défendu et joué beaucoup mieux que lors du premier match. Nous avons eu une bonne attitude et un bon engagement."

Le PSG pense que Mbappé a un accord avec le Real Madrid pour 2024

Le Real Madrid a obtenu la victoire grâce à un lob de Jude Bellingham (5e) et un ciseau de Joselu (89e), la recrue d'expérience (33 ans) en attaque. "Nous réussissons parce que nous avons une équipe avec beaucoup de qualité, physiquement, techniquement, en termes d'attitude et d'engagement. Je ne vois pas d'autre explication", a ajouté Ancelotti, qui avait fait confiance en attaque à Rodrygo et Vinicius.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé a refusé de son côté d'activer sa prolongation automatique jusqu'en 2025. L'attaquant français a été écarté de la tournée estivale parisienne au Japon et le bras de fer s'est engagé avec son club. Les dirigeants de Mbappé pensent que le joueur a déjà un accord pour rejoindre le Real Madrid à l'été 2024. Le champion du monde serait alors libre de tout contrat.