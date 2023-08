Barça: Dembélé ne jouera pas le trophée Gamper ce mardi, selon la presse catalane

Selon Sport, Ousmane Dembélé (26 ans) ne jouera pas le trophée Gamper entre le Barça et Tottenham, ce mardi (20h) en amical. L’ailier français est toujours dans l’attente de la finalisation de son transfert au PSG.

Le Barça ne devrait pas pousser la provocation trop loin dans le dossier Ousmane Dembélé (26 ans). Selon des informations du journal catalan Sport non confirmées par RMC Sport, l’ailier français ne jouera pas face à Tottenham ce mardi dans le cadre du trophée Gamper - match amical organisé avant chaque début de saison pour présenter l’effectif au public. L’international français attend toujours la finalisation de son transfert au PSG. Celui-ci semblait tout proche la semaine dernière après l’activation de sa clause de départ à 50 millions d’euros figurant dans son contrat.

Sera-t-il présenté au Camp Nou avec l’effectif?

L’ancien Rennais s’était même rendu à Paris après la tournée aux Etats-Unis. Mais dimanche, le FC Barcelone a finalement convoqué Dembélé pour participer à l’entraînement avec le reste du groupe. Une manœuvre pour tenter de grappiller un peu plus d’argent sur l’indemnité qui devrait revenir au Barça (sur les 50 millions, le club n’en touchera que la moitié, l’autre allant dans le camp du joueur). Un doute subsistait depuis sur la potentielle présence de Dembélé pour le match face aux Spurs. Cela ne sera pas le cas selon Sport, ce que RMC Sport n’est pas en mesure de confirmer.

Qu’en sera-t-il de la présentation de l’effectif au public? Ousmane Dembélé, en partance, ne devrait pas y prendre part non plus, même si rien n’a vraiment filtré à ce sujet. Jusqu’ici, le champion du monde a respecté les attentes du club auquel il appartient jusqu’en 2025. Il s’est ainsi entraîné avec ses probables futurs équipiers, mardi.



Le PSG s’attendait à une finalisation plus rapide du dossier mais reste serein sur l’issue positive du dossier. La visite médicale était espérée ce lundi si les échanges avaient été plus rapides. Elle est désormais sujette aux prochains évènements.