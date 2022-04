Barça: Dani Alves pas rancunier envers Messi, qui se rapproche de son record

Dans un message posté sur Instagram, Dani Alves a dit ne voir aucun inconvénient à ce que son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi, se rapproche de son record historique de trophées.

Joueur le plus titré de l'histoire du football, Dani Alves ne voit aucun problème à ce que son ami Lionel Messi ne se rapproche de son palmarès. La légende brésilienne compte 43 trophées remportés, principalement au FC Barcelone, mais aussi au PSG, à la Juventus ou au Séville FC.

"Si tu dois être dépassé, que ce soit par quelqu'un de meilleur que toi"

Cependant, Lionel Messi se rapproche de ce record après le récent titre de champion de Ligue 1 du PSG. L'international argentin compte désormais 39 trophées, quatre de moins que les 43 d'Alves, et le défenseur a publié un graphique sur les réseaux sociaux en réponse à la réduction de son avance.

Il a écrit sur Instagram: "La vie dit toujours : si tu dois être dépassé parfois, que ce soit par quelqu'un de meilleur que toi. Ce post n'est pas pour l'ego, c'est juste pour que vous croyiez aussi en vous. Définissez votre destin et battez-vous tous les jours jusqu'à ce que vous atteigniez le but !"

Le titre de Ligue 1 du PSG est le 11e championnat de la carrière de Messi, les dix autres ayant été remportés avec le FC Barcelone. Il a également remporté la Ligue des champions à quatre reprises, la dernière fois en 2015.

"Il pourrait revenir pendant un an avec moi pour une dernière danse"

Les deux hommes ont remporté de nombreux titres tous les deux au Barça, et Dani Alves aimerait bien que la Pulga continue de remplir son armoire à trophée du côté de la Catalogne. Dans une interview pour Mundo Deportivo, l'actuel latéral du FC Barcelone avait fait part de son envie de rejouer aux côtés de Messi.

"Je ne sais pas ce qu'il pense ou veut faire, assure Dani Alves. J'insiste, il pourrait revenir pendant un an avec moi pour une dernière danse. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-ci. On ne peut pas être mieux qu'ici, c'est fait pour nous, la ville, le club. Il est parti, il a essayé quelque chose de différent et il est temps de revenir à la maison s'il le souhaite."