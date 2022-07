Mercato: fin du feuilleton, c'est officiel pour Robert Lewandowski au Barça, un des transferts de l'année

Après 344 buts inscrits et huit saisons passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski est officiellement un nouveau joueur du FC Barcelone. Un très gros coup réussi par le club catalan.

Son souhait s’est (enfin) réalisé. Après un long feuilleton et d'intenses négociations, Robert Lewandowski rejoint officiellement le FC Barcelone pour les trois prochaines saisons, avec une année supplémentaire en option. Il ne reste plus qu'à passer la visite médicale pour signer le contrat mais le club catalan a officialisé l'opération ce samedi.

L’opération rapporte 45 millions d’euros au Bayern Munich, plus cinq millions de bonus. A bientôt 34 ans, (il les aura en août), le Polonais va donc découvrir un nouveau championnat, lui qui voulait plus que tout changer d’air cet été.

Il avait dévoilé ses intentions dès le mois de mai: "A compter d'aujourd'hui, mon histoire au Bayern est terminée. Je ne peux plus imaginer une bonne collaboration dans le futur. J'espère qu'ils ne vont pas me garder juste parce qu'ils en ont le pouvoir. Je crois qu'un transfert serait la meilleure solution." Il avait remis la pression sur ses dirigeants quelques jours plus tard : "Quelque chose s'est éteint en moi et c'est une chose que tu n'arrives pas à surmonter, à rattraper. Je veux davantage d’émotions dans ma vie." De son côté, le Bayern a d’abord cherché à retenir sa star, qui était sous contrat jusqu’en 2023, avant de faire grimper les enchères.

Une immense page se tourne au Bayern

Finalement, Barcelone s’est résolu à lâcher une grosse somme pour boucler ce dossier et renforcer un peu plus une attaque qui aura fière allure cette saison. Xavi pourra par exemple associer Lewandowski à Raphinha, acheté à Leeds pour environ 55 millions d’euros (plus 15 millions d’euros de bonus), et à Ousmane Dembélé, qui a prolongé jusqu’en 2024. Sans oublier Ansu Fati, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Memphis Depay. Décidément actif durant ce mercato, le Barça a aussi recruté en défense (Andreas Christensen), au milieu (Pablo Torres, Franck Kessié), et n’a sans doute pas fini ses emplettes. Selon la presse espagnole, Jules Koundé est par exemple toujours visé en charnière centrale.

Pour le Bayern, c'est une immense page qui se tourne. Arrivé en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Lewandowski a notamment remporté la Ligue des champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne. Il a aussi fait tomber un nombre important de records, en inscrivant 344 buts en 375 rencontres. Malgré son départ, l'ogre bavarois reste bien armé offensivement avec Serge Gnabry, Kingsley Coman, Thomas Müller, Leroy Sané, et le petit nouveau Sadio Mané.