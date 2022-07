Mercato: le Bayern confirme un "accord verbal" pour le transfert de Lewandowski au Barça

Le président du Bayern Munich Herbert Hainer a confirmé un accord verbal pour le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Le départ du polonais n'a jamais été aussi proche.

Le dénouement n'est plus qu'une affaire de quelques heures. Le Bayern Munich a confirmé samedi l'existence d'un accord pour le transfert de Robert Lewandowski au Barça. Un tweet a été publié par le club allemand, avec une déclaration du président Herbert Hainer: "Nous avons un engagement verbal avec Barcelone. C'est bien pour les deux parties que ce soit clair. Robert est un joueur très méritant, il a tout gagné avec nous. Nous lui sommes immensément reconnaissants".

Dans un entretien pour Bild, Oliver Kahn, directeur général exécutif du Bayern Munich, a tenu un discours similaire. "Nous avons désormais un accord avec le FC Barcelone. Toutefois, c'est seulement verbal. Le contrat est toujours en attente".

Lewandowski a fait ses adieux à ses coéquipiers

Cet accord tant attendu est évidemment salué par le clan de l'attaquant polonais. "Je tiens à remercier le FC Bayern d'avoir enfin compris et respecté le rêve de Robert d'un nouveau défi dans sa carrière", a expliqué son agent Pini Zahavi à Sky Sports. "Mateu Alemany, Hasan Salihamidzic et moi étions au téléphone sans arrêt vendredi jusqu'à minuit pour trouver une bonne solution pour toutes les parties, a-t-il ajouté. Au final, je pense que tout le monde sort gagnant de cette histoire. Robert mérite de relever un nouveau défi la tête haute après tant de belles années et de loyaux services au Bayern Munich. Et le Bayern a reçu une très bonne compensation financière."

Robert Lewandowski a de son côté adressé quelques mots à Sky Sports après son dernier entraînement avec le club allemand: "Je reviendrai pour faire mes adieux à tous les collaborateurs et collaboratrices. (...) Ces huit années ont été spéciales et on ne l'oublie pas. J'ai passé de bons moments à Munich. Je vais prendre l'avion rapidement. Mais après la tournée, je reviendrai pour faire mes adieux. (...) Je voulais rester en forme, alors je me suis entraîné une dernière fois avec les gars".