Barça: Laporta voudrait Nagelsmann comme nouvel entraîneur

Julien Nagelsmann, actuellement en poste au RB Leipzig, serait la priorité de Joan Laporta pour devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine.

Les jours de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone semblent comptés. Nommé l’été dernier en remplacement de Quique Setien, l’entraîneur néerlandais est dans l’incertitude sur son avenir depuis l’élection de Joan Laporta comme nouveau président du club. Ce dernier lui a apporté son soutien, mais jusqu’à quand? S’il respecte Koeman, il n’en ferait pas pour autant sa priorité pour mener l’équipe la saison prochaine.

Selon la Cadena Ser, le nouveau président souhaite insuffler un vent de fraicheur et ferait de Julian Nagelsmann sa cible numéro un. L’entraîneur "surdoué" de 33 ans est actuellement en charge du RB Leipzig où il est sous contrat jusqu’en 2023. Après avoir réalisé des miracles avec Hoffenheim, il a fait de Leipzig une valeur sure en Bundesliga et sur la scène européenne avec une présence en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière (défaite face au PSG) et une élimination en 8es de finale face à Liverpool cette saison.

Koeman encore dans la course, mais pas en pole

Le sort de Koeman ne serait pas encore scellé pour autant. Laporta sera attentif aux résultats du Barça en fin de saison. Il avait fait le déplacement à Paris pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions, mercredi. Battu 4-1 à domicile à l’aller, le Barça a livré une prestation collective convaincante face au PSG sans parvenir à renverser une situation très mal embarquée (1-1). Mais l’équipe s’est rassurée et reste en course pour signer un doublé coupe-championnat. Le Barça est actuellement deuxième de Liga à six points de l’Atlético, leader, et qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. S’il gagnait les deux compétitions, Koeman, sous contrat jusqu’en 2022, marquerait des points.

Mais cela ne lui assurerait pas sa place sur le banc pour autant. Dans l’esprit de Laporta et de Mateu Alemany, qui devrait être le prochain directeur général du club, Nagelsmann devance actuellement Koeman pour entraîneur le Barça. Le club se prépare donc à un été très mouvementé entre l’avenir toujours incertain de Lionel Messi et une profonde refonte de l’effectif attendue mais impactée par la crise financière qui touche le club.