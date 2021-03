Barça: Koeman voudrait Depay plutôt qu'Agüero l'été prochain

Entre Memphis Depay et Sergio Agüero, tous les deux annoncés dans le viseur de Barcelone, Ronald Koeman aurait une préférence pour l'actuel attaquant de l'OL. Selon le journal Sport, l'entraîneur néerlandais estime qu'il offre plus de garanties que l'Argentin.

Entre Memphis Depay (27 ans) et Sergio Agüero (32 ans), il aurait fait son choix. Selon les informations du quotidien catalan Sport, Ronald Koeman voudrait en priorité obtenir la signature de l’actuel capitaine de l’OL. Après avoir échoué à le faire venir lors du dernier mercato estival, puis cet hiver, l’entraîneur du FC Barcelone aimerait que ses dirigeants retentent leur chance dans les prochaines semaines. Auteur de 14 buts cette saison en Ligue 1, Depay sera libre en juin et une éventuelle prolongation à Lyon ne semble toujours pas d’actualité.

"C’est un joueur de grand talent, de classe mondiale, et il n’y en a pas tant que ça dans l’effectif. Il apporte des solutions. Il peut être l’homme d’un grand bonheur. J’ai toujours souhaité qu’il reste mais nos propositions n’ont pas été retenues", reconnaissait Jean-Michel Aulas le mois dernier dans un entretien au Progrès. Tout en ajoutant : "Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas ?" Depay, lui, serait toujours séduit par l’idée de rejoindre la Liga.

Une saison compliquée pour Agüero

D’après Sport, il demanderait un salaire jugé abordable pour les finances mal en point du Barça. D’un point de vue sportif, il présenterait davantage de garanties qu’Agüero selon Koeman, conscient que l’Argentin connaît une saison compliquée en Angleterre. Plombé par des blessures et un test positif au coronavirus, il peine à retrouver son meilleur niveau et à repasser devant Gabriel Jesus dans la hiérarchie établie par Pep Guardiola. Aligné seulement à douze reprises toutes compétitions confondues, Agüero reste pour le moment bloqué à deux petits buts. Lui aussi présente l’avantage d’être libre en fin de saison, mais ses exigences salariales pourraient poser problème.

Cela n’aurait pas empêché le Barça de lui formuler une offre à en croire le média argentin TyC Sports. Au Barça, on estime que la venue du "Kun" pourrait être un argument de poids pour retenir Lionel Messi, qui sera libre en juin prochain. Les deux joueurs sont proches et pourraient apprécier de se retrouver sous le même maillot. Reste à convaincre Koeman, convaincu que Depay, qu’il a déjà eu sous ses ordres en sélection, représente aujourd’hui une bien meilleure solution pour Barcelone.