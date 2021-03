PSG-Barça: Laporta bien présent, contrôle d'identité pour Messi... Barcelone est à Paris

Les joueurs du FC Barcelone sont bien arrivés à Paris ce mardi en fin d'après-midi. Lourdement battus à l'aller (4-1), ils défieront le PSG ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1) en 8es de finale retour de la Ligue des champions.

A la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions, les joueurs du FC Barcelone sont bien arrivés à Paris. L'avion affrété par le club catalan a atterri ce mardi en fin d'après-midi. Largement défaits à l'aller au Camp Nou par le PSG (1-4), les Barcelonais vont devoir réaliser à nouveau l'impossible pour se qualifier.

Lionel Messi sera forcément, comme toujours, très attendu sur la pelouse du Parc des Princes. Et on a beau s'appeller Messi et avoir tout gagné ou presque avec une notoriété mondiale, un déplacement à l'étranger impose parfois quelques contraintes. La "Pulga" a pensé à montrer son passeport au moment de fouler le sol français, sous les yeux d'un agent, à la descente de l'avion.

Laporta avec les joueurs

Nouveau président du FC Barcelone, élu ce dimanche, Joan Laporta a réalisé le voyage avec le groupe. L'occasion de saluer un par un les joueurs avant cette échéance importante. Dès le soir de son élection, le nouvel homme fort du club blaugrana évoquait déjà cette rencontre face au PSG. "Allons à Paris pour voir si on peut remonter", lançait Laporta, à nouveau au poste de président après un premier passage entre 2003 et 2010.

Si Laporta veut mettre fin au "catastrophisme" qui règne ces dernières années au sein du club, la tâche s'annonce forcément ardue. Bien sûr, difficile d'effacer des mémoires la dernière remontada en 2017, au même stade de la compétition et face au même adversaire. Mais quatre ans après, les espoirs catalans semblent bien plus faibles.