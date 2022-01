Barça: le clan Dembélé agacé par la gestion sportive du Français

L’entourage proche d'Ousmane Dembélé a fait part de son étonnement concernant la gestion sportive du champion du monde 2018, utilisé par son entraîneur mercredi dernier, alors qu’il n’avait pas encore repris l’entraînement après son infection au Covid-19.

Alors que le feuilleton de la prolongation d’Ousmane Dembélé au Barça est bien parti pour nous tenir en haleine encore plusieurs semaines, un épisode récent a jeté un froid entre l’entourage du champion du monde et le club catalan. Mercredi dernier, l’attaquant français du Barça est entré à la mi-temps lors du troisième tour de la Coupe du Roi face à Linares, club de D3 espagnole, (2-1), ce qui a suscité chez ses proches une vague d’incompréhension, malgré le but inscrit par Dembélé.

"On évoque souvent l’argent quand il s’agit de la prolongation d'Ousmane mais ce n’est pas qu’une question d’argent. Mais aussi de gestion au quotidien. Cette gestion sportive avec cette entrée sans entraînement, juste après le Covid, c’est vraiment difficile à comprendre pour nous", a expliqué qu quotidien L’Equipe, Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé. C’est dire si l’épisode a échaudé le clan de l'international.

Xavi optimiste sur une prolongation

Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a affiché mercredi dernier son optimisme quant à une éventuelle prolongation du contrat de l'attaquant, qui expire à la fin de la saison. Alors que le club blaugrana croule sous une dette abyssale de près d'un milliard d'euros, ses dirigeants espèrent que l'attaquant de 24 ans acceptera une réduction de sa rémunération.

"J'espère qu'il fera un effort", a déclaré Xavi jeudi en conférence de presse. "Ce projet sportif est le meilleur pour lui. Il ne serait pas aussi heureux ailleurs", a-t-il plaidé. "Je suis confiant et j'attends des nouvelles. Cela ne dépend pas de moi, ça dépend du club, du joueur et des agents", a-t-il ajouté. Deux jours plus tôt, le président du club catalan, Joan Laporta, affirmait que le Barça était "de retour" et de nouveau prêt à se battre pour attirer les meilleurs joueurs du monde.