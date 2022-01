Mercato: Ronaldo au Barça, la rumeur insensée de la presse catalane

Selon Sport, Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo bien vu du côté du FC Barcelone, penserait proposer le nom du Portugais au club catalan, intimement lié à Lionel Messi, grand rival de la star portugaise.

L’hypothèse semble impossible à croire. La presse catalane l’imagine pourtant. Selon Sport, le nom de Cristiano Ronaldo (36 ans) pourrait être prochainement lié à celui de FC Barcelone, le club qu’il a tant aimé détester pendant ses neuf ans passés sur le terrain du rival, le Real Madrid (2009-2018). Le club de son ennemi intime, Lionel Messi, que ce dernier a quitté l’été dernier pour rejoindre le PSG après y avoir passé 20 ans.

Ronaldo en aurait marre de MU

Cristiano Ronaldo en aurait marre de Manchester United, six mois seulement après son retour l’été dernier. Le quintuple Ballon d’or aurait ainsi demandé à son agent de lui chercher une porte de sortie dans le cas où les Red Devils poursuivaient leur politique d’instabilité sur le banc ou au sein de l’effectif. L’arrivée de Ralf Rangnick en novembre n’aurait pas ramené d’équilibre au sein d’un vestiaire au bord de l’implosion. Après dix-neuf journées, l’équipe, qui reste sur une défaite face à Wolverhampton, pointe à la 7e place en Premier League à sept points d’Arsenal, 4e.

Le technicien allemand souhaiterait réduire son effectif mais n’aurait pas réussi à convaincre les poids lourds du vestiaire de son projet. Cette situation d’inconfort plonge Ronaldo dans le doute au point de sérieusement un départ alors qu’il est lié avec Manchester United jusqu'en 2023. Son agent, Jorge Mendes entretient, lui, d’excellentes relations avec la direction barcelonaise (le président Joan Laporta et le directeur technique Mateu Alemany).

Et, malgré l’arrivée de Ferran Torres, Xavi chercherait toujours un attaquant de pointe et Ronaldo a prouvé cette saison qu’il était toujours adroit devant le but (14 buts en 21 matchs avec Manchester). Pour Sport, Ronaldo est "un nom que Mendes mettra sur la table du Barça quand il le pourra". Au-delà de la réalité sportive qui a longtemps opposé les deux parties, l’opération semble presque impossible au regard des difficultés financières du Barça qui a dû revoir à la baisse et prolonger le contrat de Samuel Umtiti pour valider l’arrivée de Ferran Torres.