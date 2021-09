Barça: le départ de Koeman serait une question d'heures, selon la presse catalane

La nouvelle défaite du FC Barcelone contre Benfica (3-0) devrait bien coûter la place de Ronald Koeman, selon la presse catalane. Les dirigeants se sont déjà réunis très tôt jeudi matin et pourraient acter très rapidement son départ.

Une claque de trop qui ne passe pas. L’aventure de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone s’est certainement arrêtée mercredi sur le terrain du Benfica Lisbonne (3-0). Dans un premier temps, les médias catalans ont assuré que les dirigeants ne prendraient pas de décision à chaud.

Selon Sport, il se sont pourtant réunis tôt, dès ce jeudi matin. Aprtès l’atterrissage du vol qui les ramenait du Portugal à 4h, Joan Laporta, le président, Rafa Yuste, vice-président, Mateu Alemany, directeur du football et Enric Masip, conseiller du président, se sont entretenus.

L’avenir de Koeman était évidemment au cœur des discussions. Les dirigeants ont analysé la possibilité de destituer le Néerlandais dans les prochaines heures, avant-même le choc face à l’Atlético de Madrid, samedi. Cela leur laisserait peu de temps pour trouver un successeur. Une piste intérimaire pourrait alors être envisagée avant la nomination d’un nouveau numéro 1.

Xavi en pole

Mundo Deportivo évoque les noms d’Albert Capellas, qui occupe des fonctions liées au développement des jeunes au club, et de Sergi Barjuan, en charge du Barça B. Les têtes pensantes se penchent surtout sur le successeur de Koeman à plus long terme. Xavi reste en pole et dispose d’un grand soutien de l’environnement du club. Laporta était davantage réservé au sujet du milieu de terrain qui avait apporté son soutien à Victor Font, son adversaire lors des dernières élections. Il serait désormais convaincu à l’idée de le faire revenir au club.

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, fait aussi partie des pistes mais il est lié avec les Diables Rouges jusqu’en 2022. Le nom d’Andrea Pirlo est aussi cité mais ne fait pas l’unanimité. La presse cite également Oscar Garcia (Reims), parmi les potentielles cibles, comme RMC Sport le révélait la semaine dernière. Les choses devraient rapidement se décanter. Pour Koeman, la porte se rapproche.