Barça: Messi "proche" de la prolongation, le PSG aurait abandonné cette piste

Aucun accord n’a été trouvé pour la prolongation de Lionel Messi (34 ans) mais, selon Sport, l’attaquant argentin est plus proche de lier son avenir avec club de toujours que d’un départ.

Malgré toutes les rumeurs, l’optimisme ou les annonces un peu précipités, Lionel Messi (34 ans) est toujours un joueur sans club depuis deux semaines et la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Le club n’a évidemment pas abandonné l’idée de faire signer un nouveau contrat à sa star. Il travaille même d’arrache-pied pour obtenir la signature du sextuple Ballon d’or mais surtout faire entrer son imposant salaire dans les clous fixés par la Ligue sur la masse salariale.

Pour cela, le club doit vendre et souhaite se délester de plusieurs joueurs de son effectif, comme Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic ou même Antoine Griezmann. L’incertitude pèse mais la tendance serait bien à une prolongation de Messi. Le journal catalan Sport en fait sa Une ce mercredi en annonçant Messi "plus proche" d’une prolongation que d’un départ. Un constat basé sur les informations du Parisien selon lesquelles le PSG, l’un des courtisans de Messi, aurait décidé d’abandonner la piste Messi.

La venue de l’Argentin a bien été étudiée et Leonardo, directeur sportif du PSG, a publiquement clamé son intérêt pour le natif de Rosario. "Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, avait déclaré le dirigeant à France Football en janvier. (...) On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où..."

Koeman: "Quand tout n’est pas encore réglé, il faut toujours s’inquiéter"

Paris aurait retiré la chaise de sa table où le Barça semble désormais seul assis puisque Manchester City n’est plus dans la course. Mais celle-ci n’est pas encore gagné pour le club catalan, engagé dans de savants calculs pour caser l’imposant salaire de Messi. La volonté de ce dernier serait bien de poursuivre avec les Blaugrana, qui lui tendent un contrat de deux ans.

La semaine dernière, Joan Laporta, président, s'est dit serein sur le dossier. Ronald Koeman aussi tout en restant méfiant. "Quand tout n’est pas encore réglé, il faut toujours s’inquiéter mais j’ai toute confiance en notre président pour régler ce problème", a-t-il lâché.