Copa America: les retrouvailles émouvantes de Lionel Messi et sa femme après la victoire

Enfin vainqueur de la Copa America avec l'Argentine contre le Brésil (1-0), Lionel Messi s'apprête à être célébré en héros pour son retour au pays. Il a déjà eu droit à une étreinte émouvante avec sa compagne, Antonella, sur le tarmac de l'aéroport de Rosario.

Lionel Messi tient enfin son premier titre majeur avec l'Albiceleste. En remportant la Copa America, samedi soir, face au Brésil (1-0), la Pulga a mis fin à la malédiction qui pesait sur son palmarès avec la sélection argentine. Après les échecs en finale du Mondial 2014 et ceux en finale de la Copa America (2007, 2015, 2016), il a réparé l'anomalie qui subsistait avec insistance.

Ses yeux en larmes sur la pelouse du Maracana en disaient long sur l'ampleur du soulagement pour le capitaine de l'Albiceleste. Un soulagement qu'il n'avait pas pu partager avec ses proches. À peine débarqué sur le tarmac de l'aéroport de Rosario ce dimanche, sa compagne Antonella l'attendait pour une étreinte émouvante. Un aperçu de ce qui attend le sextuple Ballon d'or pour son retour au pays, lui qui a été acclamé, ainsi que tous ses coéquipiers, lorsque le bus a quitté l'aéroport.

Messi ovationné... devant chez ses beaux-parents

Les scènes de liesse ont embrasé toute l'Argentine ces dernières heures. Et les célébrations et les marques de soutien envers Léo Messi ne semblent pas prêtes de s'arrêter. L'antenne argentine d'ESPN a publié sur ses réseaux sociaux des vidéos montrant le retour du héros chez ses beaux-parents, ovationné par les voisins et alors qu'une banderole "L'Argentine t'aime" trône juste devant la maison. On voit la Pulga enlacer ses enfants avant de se prêter au jeu des selfies avec les plus jeunes.

Déjà une légende dans son pays, nul doute que cette victoire en Copa America a fait encore prendre du galon à l'attaquant de génie.