Barça: "On était en état de choc", Sergi Roberto raconte le départ de Messi

A la veille de la reprise de la Liga pour le Barça, Sergio Roberto a raconté ce samedi comment le vestiaire catalan avait été secoué par l’annonce du départ de Lionel Messi puis sa signature au PSG lors du mercato estival.

L’euphorie n’est pas encore retombée du côté du PSG où Lionel Messi sera présenté ce samedi aux supporters du club francilien en marge du match de la deuxième journée de Ligue 1 contre Strasbourg (21h). Du côté de la Catalogne, le départ de l’attaquant argentin a laissé des traces. Pendant que Josep Bartomeu règle ses comptes avec Joan Laporta et que les socios cherchent des coupables, le vestiaire blaugrana essaye de digérer une nouvelle qui a surpris tous les joueurs.

"Il nous l’a communiqué et cela nous a tous surpris, a expliqué Sergio Roberto dans un entretien au journal La Vanguardia. En revenant d’Allemagne, nous pensions qu’il viendrait s’entraîner avec nous. C’est ce qu’il voulait, et le club aussi. Mais il y a eu ce problème que Leo et le président ont expliqué avec la Liga. Mais cela nous a surpris et je lui ai dit. On s’est dit qu’on se manquerait beaucoup. On était tous en état de choc au moment de ses adieux."

"Nous ne l’oublierons jamais"

En difficulté économique après une saison 2020-2021 marquée par le Covid-19 et une nette baisse de ses revenus, le Barça se retrouve dans une position délicate et a dû négocier avec Gerard Piqué afin de pouvoir inscrire plusieurs recrues comme Eric Garcia et Memphis Depay pour la première journée de la Liga et le match contre la Real Sociedad ce dimanche (20h) au Camp Nou. S’il a voulu rester concentré sur la reprise du championnat d’Espagne, Sergio Roberto a reconnu avoir suivi l’arrivée de Lionel Messi à Paris.

"C’était impossible de ne pas les voir. Les images étaient partout. Cela me fait bizarre car on le voyait depuis tout petit avec le Barça. Il nous manquera beaucoup, nous ne l’oublierons jamais, a encore expliqué le latéral droit du club catalan. Cela nous fera toujours bizarre de le voir avec un autre maillot parce que penser à Léo, c’est penser au Barça. On n’y croit pas encore au sein de l’équipe. Il nous manque le joueur le plus important de l’histoire du club, cela nous coûte beaucoup. A nous et à tout le monde."

