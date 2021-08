PSG: Aux origines de l'amitié Neymar-Messi

Guillem Balague, biographe de Messi a décrit vendredi auprès du journal Le Parisien la relation entre Lionel Messi et Neymar. Malgré des personnalités très différentes, l’Argentin et le Brésilien ont noué une solide amitié qui dépasse le cadre sportif et le PSG.

Lionel Messi a choisi de relever un immense défi après plus de vingt années passées au Barça. Arrivé libre au PSG, l’Argentin va découvrir un nouveau club, un nouveau championnat, une nouvelle ville, un nouveau pays… Bref, sa vie va considérablement changer.

Histoire de faciliter son adaptation en Ligue 1, le sextuple Ballon d’or profitera de la présence de nombreux coéquipiers au sein de l’équipe francilienne. Outre ses coéquipiers de l’Albiceleste que sont Leandro Paredes et Angel Di Maria, "La Pulga" va retrouver son ancien compère blaugrana Neymar, devenu ami intime en Catalogne.

Une amitié quasi instantanée

Interrogé par le journal Le Parisien, Guillem Balague a présenté les contours de la relation entre la star auriverde et la nouvelle recrue du PSG. Une amitié qui est née assez rapidement après l’arrivée du Brésilien à Barcelone en 2013.

"Quand Neymar est arrivé à Barcelone, il a toujours été très humble, disant que Messi était le numéro 1, qu’il n’était pas là pour prendre sa place, a expliqué celui a écrit une biographie de l’Argentin. Mais la connexion et la relation entre les deux se sont faites rapidement et ils sont devenus très proches. Ce qui est drôle, c’est que ce sont deux personnes différentes. Un Brésilien d’un côté, un Argentin de l’autre, un pour qui le football est un spectacle, l’autre pour qui il s’agit de gagner."

Balague: "Neymar fait beaucoup rire Messi"

De nombreux détracteurs du PSG ou de Lionel Messi ont vu dans sa signature en France un début de déclin. Certains l’imaginent même plus facilement faire la fête avec Neymar plutôt qu’en train de martyriser les défenseurs de Ligue 1 sur le terrain. Guillem Balague a de son côté rappelé comment la joie de vivre du Brésilien et notamment son sens de l’humour avait séduit la star du Barça.

"Neymar fait beaucoup rire Messi, comme Luis Suarez d’ailleurs. Les deux aiment faire beaucoup de facéties. Surtout Neymar, a encore expliqué l’auteur catalan. Lionel Messi a le sens de l’humour mais il est plus posé. Il est passé d’un garçon qui a besoin d’être protégé à quelqu’un qui a besoin d’être avec des gens qui apprécient ce qu’il fait. C’est aussi ça le choix de Paris: il s’agit de s’amuser, de profiter, pas seulement de parler des buts etc. Il a besoin d’avoir ces personnes autour de lui qui le rendent heureux."