Barça: Koundé toujours pas inscrit pour la prochaine journée de Liga?

Seule recrue du FC Barcelone à ne pas avoir été inscrite auprès de la Liga, Jules Koundé devrait manquer la rencontre face à la Real Sociedad, ce week-end. Le club doit vendre ou faire baisser sa masse salariale pour inscrire le Français.

La situation rocambolesque se poursuit au Barça. Trois semaines après avoir annoncé l’arrivée de Jules Koundé, le club catalan n’a toujours pas inscrit le défenseur français auprès de la Liga. Son absence la semaine dernière était anecdotique puisqu’il était diminué physiquement. Mais cette fois, il pourrait être indisponible pour son entraîneur Xavi alors qu’il est apte à jouer. Koundé est la dernière recrue estivale de Barcelone à ne pas pouvoir jouer officiellement sous ses nouvelles couleurs.

La semaine dernière, la vente de 24,5% des Barça Studios avait permis l’inscription de Lewandowski, Raphinha, Kessié et Christensen, en plus de Dembélé et Sergi Roberto qui ont signé de nouveaux contrats. Mais Jules Koundé, légèrement blessé et arrivé au club en dernier, avait été laissé de côté, son cas devant être résolu plus tard. Il est désormais contraint de patienter jusqu’à ce que les Catalans diminuent leur masse salariale et réussissent à se séparer de quelques joueurs.

Le départ de Memphis ne serait pas suffisant

Le Barça espérait régler le souci rapidement en convaincant Gérard Piqué et Sergio Busquets de baisser une nouvelle fois leurs émoluments. Mais les discussions avec les deux cadres du club n’ont pas abouti comme l’espéraient les dirigeants barcelonais. La solution privilégiée, désormais, est donc de se séparer de plusieurs joueurs. Mais d'après les médias catalans, le départ de Memphis Depay, proche de rejoindre la Juventus libre, ne devrait pas suffire.

Il faudra attendre d’autres transferts, dont celui espéré par la direction d’Aubameyang. Avec l’arrivée de Lewandowski en attaque, le Gabonais va voir son temps de jeu se réduire et se verrait bien retourner en Premier League du côté de Chelsea. Il reste aussi le cas Frenkie de Jong, encore incertain, et les joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Xavi comme Umtiti, Braithwaite et Dest.

Au-delà du simple cas Koundé, qui s’éternise mais devrait se régler malgré tout dans les prochains jours, le Barça doit dégraisser en urgence pour pouvoir terminer son mercato. Il est notamment question de renforts en défense, avec Marcos Alonso et Juan Foyth, mais leur arrivée conjuguée nécessite de faire de la place pour eux.