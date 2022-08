Mercato: en quête d'un latéral, le Barça aurait coché le nom de Vanderson

En quête d'un latéral droit, le FC Barcelone verrait le Brésilien de Monaco Vanderson comme une option selon les éléments publiés ce vendredi par le quotidien Sport. Le jeune défenseur de 21 ans ferait partie d'une liste déjà composée de Juan Foyth et Thomas Meunier.

Le latéral droit de l'AS Monaco Vanderson serait l'une des options envisagées par le secrétariat technique du FC Barcelone pour renforcer l'un des postes jugés prioritaires par Xavi en cette fin de mercato selon le quotidien catalan Sport.

Le directeur exécutif des Blaugranas Mateu Alemany aurait déjà pris contact avec les dirigeants du club monégasque pour voir quelles sont les possibilités de faire signer le Brésilien de 21 ans.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Déjà pisté par le Barça au Brésil

Le secrétariat technique surveillerait Vanderson depuis son apparition à Gremio. C'est Deco qui a alerté le club en 2021 sur les progrès du latéral, qui a été l'une des révélations de la saison dernière dans le Brasileirao. Monaco a signé le défenseur latéral brésilien l'hiver dernier, contre un chèque de 11 millions d'euros.

À l'époque, le Barça n'avait pas participé à l'appel d'offres, car la direction sportive considérait le joueur de l'Ajax de l'époque, le Marocain Mazraoui, comme son premier choix.

>> La Liga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Le Barça aurait cependant continué à suivre la croissance du joueur lors de son arrivée dans le football européen, et aurait toujours gardé un œil sur ses mouvements, en travaillant bien avec son entourage.

Vanderson est jugé comme un latéral très prometteur, en passe de devenir l'un des grands latéraux droits de la nouvelle génération brésilienne. C'est un arrière latéral très offensif qui se distingue par sa puissance physique, qui lui permet de couvrir tout le flanc droit.

Une nouvelle option après les difficultés rencontrées pour Meunier et Foyth

Ses prouesses physiques sont impressionnantes et il a beaucoup évolué dans le domaine défensif. Comme prévu, il vient de prolonger son contrat à l'ASM jusqu'en 2027, après l'avoir rejoint lors du mercato hivernal. Le Barça est déterminé à signer un arrière droit de qualité avant la fermeture du mercato, après l'échec de l'option de César Azpilicueta. Sergino Dest, qui disposerait d'une offre de Manchester United, serait sur le marché, afin de faire rentrer quelques deniers et de trouver un latéral plus convaincant pour Xavi.

Des contacts auraient déjà eu lieu avec Thomas Meunier, mais le Borussia Dortmund ne voudrait pas se séparer de l'international belge. Une situation similaire à celle de Juan Foyth, car Villarreal ne rendra pas les négociations faciles.