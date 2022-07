Bayern: la tête déjà au Barça? Lewandowski encore en retard à l’entraînement

Selon Bild, Robert Lewandowski s’est à nouveau présenté en retard à l’entraînement du Bayern Munich, ce jeudi en Bavière. Comme la veille, l’attaquant polonais, qui souhaite rejoindre le FC Barcelone, est arrivé plusieurs minutes après ses partenaires.

Six minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Voilà maintenant deux jours que Robert Lewandowski débarque au centre d’entraînement du Bayern Munich avec le même retard. Selon Bild, l’attaquant polonais est arrivé ce jeudi matin à 9h06 à bord de son Audi, alors que l’heure limite du rendez-vous était fixée à 9h. Exactement comme la veille. Un timing étonnamment similaire qui fait beaucoup parler outre-Rhin. Certains y voient un petit acte de rébellion.

Sky Sport en Allemagne rapporte toutefois que le joueur s'est montré très impliqué lors de la séance du jour et en excellente forme physique, ne feignant pas son engagement.

A un an de la fin de son contrat, Lewandowski souhaite quitter la Bavière afin de rejoindre le FC Barcelone. Et il ne s’en cache pas, ni en coulisses, ni en public. Reste à savoir si le buteur de 33 ans (il fêtera ses 34 ans fin août) obtiendra gain de cause. Pour le moment, le Barça n’a pas trouvé d’accord avec le Bayern au sujet d’un transfert, malgré de longues semaines de négociations.

Une nouvelle offre du Barça à venir

Selon les informations de RMC Sport, le club catalan va formuler une nouvelle offre à son homologue allemand en espérant obtenir la signature de Lewandowski. Estimée à 50 millions d’euros (hors bonus), cette proposition se rapprocherait de exigences du Bayern, qui n’entend pas céder son n°9 au rabais cet été.

Les champions d’Allemagne avaient fixé un ultimatum à l’ancien avant-centre de Dortmund, recruté librement à l’été 2014. Il avait en principe jusqu’à la reprise de l’entraînement pour sceller son départ. Mais l’expiration de ce délai n’a en rien modifié son sa volonté de partir. Lewandowski, auteur de 344 buts en 375 apparitions avec le Bayern, souhaite toujours plier bagages. Barcelone est prêt à l’accueillir.