Bordeaux: accord avec l’AC Milan pour Adli qui finira la saison avec les Girondins

Bordeaux et l’AC Milan ont trouvé lundi un accord pour le transfert de Yacine Adli selon nos informations. Le milieu offensif de 21 ans va signer avec le club italien mais restera chez les Girondins pour la saison 2021-2022 sous la forme d’un prêt sec.

Les discussions s’étaient accentuées depuis quelques temps, c’est désormais bouclé. Bordeaux et l’AC Milan sont parvenus ce lundi un accord pour le transfert de Yacine Adli en Lombardie lors du mercato estival. Selon nos informations, les Girondins et le club italien se sont entendus autour d’un montant de dix millions d’euros pour le milieu offensif de 21 ans. Le club présidé par Gérard Lopez a également obtenu des Rossoneri l’inclusion d’un pourcentage à la revente.

Autre bonne nouvelle, Yacine Adli restera à Bordeaux cette saison. Apparu lors des quatre premiers matchs joués en L1, dont un seul en tant que titulaire, le prometteur milieu est prêté gratuitement en Gironde par l’AC Milan.

Plusieurs arrivées à prévoir

Yacine Adli est le deuxième joueur important de l’équipe bordelais à être vendu en Serie A après le recrutement de Toma Basic à la Lazio. Au niveau des arrivées, les Girondins ont déjà officialisé les transferts de Fransergio (ex-Braga) et du Hondurien Alberth Elis (ex-Boavista), alors que Ricardo Mangas (ex-Boavist) et Gideon Mensah (ex-Salzbourg) ont également signé en Gironde.

Le PSG va toucher un petit chèque

Bordeaux et Milan ne sont pas les seuls clubs concernés par cet accord pour Yacine Adli. Formé au PSG et arraché au club francilien par les Girondins en janvier 2019, le titi va rapporter un peu plus d’un million d’euros à Paris.

Au moment de son départ vers Bordeaux, pour 5,5M€, le PSG avait obtenu 40% de la plus-value en cas de revente. Vendu à Milan pour dix millions d’euros, Yacine Adli va donc rapporter 1,8M€ au club parisien.