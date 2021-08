Bordeaux: Nottingham Forest fait une offre pour Maja

Nottingham Forest veut s'attacher les services du Bordelais Josh Maja (22 ans). Selon nos informations, le club de D2 anglaise a proposé 4,5 millions d'euros aux Girondins.

Josh Maja pourrait bien retourner en Angleterre. Prêté par les Girondins de Bordeaux à Fulham toute la seconde partie de saison dernière, l'attaquant nigérian de 22 ans est courtisé par Nottingham Forest (D2 anglaise). Selon nos informations, le club anglais a offert 4,5 millions d'euros à Bordeaux pour s'attacher les services du buteur.

Le joueur a donc des chances de quitter la Gironde avant mardi soir et la fin officielle du mercato d'été (à 23h59 en France). Entre février et mai, Josh Maja a disputé 17 matchs de Premier League avec Fulham (neuf titularisations), pour trois buts inscrits. Depuis son retour à Bordeaux cet été, il a été embêté par des douleurs au dos et n'a pas joué la moindre minute sous le maillot au scapulaire.

Le mercato bordelais s'agite

Le Nigérian avait pourtant fait naître plein de promesses du côté du Matmut Atlantique, notamment un soir de décembre 2019 quand il avait marqué un triplé dans la démonstration des Girondins contre Nîmes (6-0). Mais il n'a jamais réussi à confirmer et avait donc ensuite été prêté aux Cottagers.

Dans le sens des départs, le mercato bordelais s'active dans cette dernière ligne droite. Ce lundi, les Girondins ont trouvé un accord avec l'AC Milan pour le transfert de Yacine Adli. Le milieu offensif de 21 ans s'engage avec le club lombard, contre 10M, mais va rester toute la saison à Bordeaux sous la forme d'un prêt.