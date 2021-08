Mercato: Saint-Etienne tente le coup pour Valère Germain

Selon nos informations, Saint-Etienne est en contact avec Valère Germain. L'ancien attaquant de l'OM, libre de tout contrat depuis son départ de la Canebière, est également dans le viseur de Montpellier.



Valère Germain est plus proche d'un retour sur les pelouses de Ligue 1 que jamais. L'attaquant français, libre de tout contrat depuis son départ de l'OM à la fin de la saison dernière, était déjà annoncé avec insistance du côté de Montpellier. Selon nos informations, l'AS Saint-Etienne est rentrée dans la danse et est même en contact avec l'ancien joueur de Nice et Monaco.

>> Toutes les infos et les rumeurs mercato en direct

A la recherche d'un élément offensif, les dirigeants stéphanois aiment le profil de Valère Germain (31 ans) et tentent donc le coup pour s'offrir l'expérimenté attaquant. Avec plus de 280 matchs de Ligue 1 au compteur (pour 77 buts et 16 passes décisives), il connaît par coeur le championnat hexagonal et serait un bon renfort en attaque pour les hommes de Claude Puel.

Un match ASSE-Montpellier

On se dirige donc vers un match ASSE-Montpellier dans ce dossier. Les dirigeants héraultais ont en effet ciblé l'attaquant polyvalent pour compenser la vente d'Andy Delort, parti à Nice, et l'éventuel départ de Gaëtan Laborde, notamment courtisé par l'OL en cette fin de mercato.

Il y a une dizaine de jours, L'Équipe annoncait même un accord entre le joueur et le MHSC autour d'un salaire de 75 000 euros (soit quatre fois moins que ce qu'il touchait à Marseille). Mais les négociations n'ont toujours pas abouti et Saint-Etienne semble prêt à s'engouffrer dans la brèche.