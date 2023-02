Brésil: Ancelotti plus que jamais favori pour devenir sélectionneur, avec une condition majeure

Selon Globo Esporte, Carlo Ancelotti est toujours le grand favori de la Confédération brésilienne (CBF) pour devenir le prochain sélectionneur au point que les dirigeants sont prêts à attendre l’été prochain.

Le Brésil n’a toujours pas de sélectionneur depuis le départ de Tite après l’élimination en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Et la situation pourrait durer encore plusieurs mois. Selon Globo Esporte, la Confédération brésilienne (CBF) a toujours une priorité: Carlo Ancelotti (63 ans), actuellement en poste sur le banc du Real Madrid. Les négociations auraient bien avancé ces dernières semaines et les dirigeants seraient même prêts à attendre la fin de la saison en juin pour nommer l’Italien.

Une rencontre avec Perez en février

Ce dernier se serait dit intéressé par cette perspective, alors qu’il n’a encore jamais entraîné de sélection au cours de sa longue carrière (il était adjoint d’Arrigo Sacchi avec l’Italie entre 1992 et 1995). Le président Ednaldo Rodrigues aurait prévu une rencontre en février avec le président du Real, Florentino Pérez, pour officialiser sa proposition. La CBF n’a pas commenté cette information.

Selon le média brésilien, les bonnes relations d’Ancelotti avec les joueurs brésiliens pèsent sur l'orientation de la CBF. Il dirige actuellement Rodrygo, Vini Jr. et Éder Militão au Real et a aussi bien connu Casemiro, désormais à Manchester United. Sous contrat jusqu’en 2024, Ancelotti a récemment déclaré qu’il n'avait jamais été contacté par la CBF et avait précisé qu'il avait l'intention de rester au club espagnol.

En attendant sa possible arrivée, les dirigeants brésiliens envisagent de nommer Ramon Menezes, entraîneur des U20 brésiliens, à la tête de la Seleçao lors du prochain rassemblement en mars. En cas d’échec avec Ancelotti, la CBF aurait deux autres noms en tête: José Mourinho (actuellement à l’AS Rome) et Jorge Jesus (Fenerbahce). Le Brésilien Fernando Diniz (Fluminense) et le Portugais Abel Ferreira (Palmeiras) figurent parmi les outsiders.