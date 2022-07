Mercato: Tuchel a dit non à Cristiano Ronaldo, qui ne signera pas à Chelsea

Selon le Daily Mail, le propriétaire de Chelsea était séduit à l’idée d’accueillir Cristiano Ronaldo (37 ans), qui souhaiterait quitter Manchester United. Mais la piste a été abandonnée après une discussion avec Thomas Tuchel, plus sceptique.

Repoussé par le PSG, Cristiano Ronaldo (37 ans) ne signera pas non plus avec Chelsea. Selon les informations du Daily Mail, les Blues ont envisagé de s’attacher les services de la star portugaise, qui souhaite quitter Manchester United, selon plusieurs médias anglais. Todd Boehly, nouveau propriétaire du club, appréciait cette idée après avoir rencontré Jorge Mendes, agent du joueur.

Tuchel pas emballé

L’homme d’affaires américain s’est entretenu sur ce sujet et les plans du mercato avec Thomas Tuchel et l’entraîneur ne se serait pas montré emballé. A l’issue de cette réunion, la décision aurait finalement été prise de ne pas tenter de faire venir CR7. Le technicien allemand attache une grande importance au collectif et se serait montré réticent à l’idée qu’une superstar mondiale concentre l’attention au détriment du reste de l'effectif. Ronaldo aurait notamment pu éclipser l’arrivée de Raheem Sterling en provenance de Manchester City contre 56 millions d’euros.

Officiellement, Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, comme l’a récemment déclaré Erik ten Hag, nouveau manager des Red Devils. Mais la réalité serait tout autre. Plusieurs médias anglais relaient en boucle la volonté de l’ancien joueur du Real Madrid de quitter Manchester United à un an de la fin de son contrat. Il n’a pas apprécié la dernière saison manquée de l’équipe, non qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. Ronaldo n’a pas effectué le voyage avec le reste du groupe pour la tournée de pré-saison en Asie.

Selon les informations du Parisien, le joueur a été récemment proposé au PSG. Mais le club français n’a pas donné suite pour rester fidèle à sa nouvelle politique des transferts plus sobre et moins "bling-bling". Certains médias ont également affirmé qu’un club saoudien lui proposerait un salaire de 120 millions d’euros à l’année. Ronaldo est actuellement lié à Manchester United jusqu’en 2023 avec une année en option et un salaire de 500.000 euros par semaine.