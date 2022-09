Chelsea: combien va toucher Tuchel après son licenciement

Chelsea a annoncé ce mercredi l’éviction de Thomas Tuchel après le début de saison raté des Londoniens. Selon la presse britannique, l’entraîneur allemand va empocher une belle indemnité en compensation.

A l’instar de Domenico Tedesco à Leipzig, Thomas Tuchel n’a pas résisté à l’entrée en lice ratée de Chelsea en Ligue des champions. Battus ce mardi à Zagreb (1-0), les Blues ont appris le jour suivant le licenciement de l’entraîneur allemand. Arrivé en janvier 2021 et après avoir offert un sacre en Ligue des champions au club londonien, l’ex-coach du PSG s’est fait virer par le nouveau propriétaire Todd Boehly.

Selon les informations du Daily Mail, Thomas Tuchel va s’en tirer avec une joli chèque d’environ 15 millions d’euros. Une somme équivalente à ce que lui aurait rapporté sa dernière année de contrat à Londres. Les autres membres du staff se partageraient un peu plus de deux millions d’euros d’indemnités.

Un rebond rapide pour Tuchel?

Pas au mieux en Premier League avec une décevante sixième place et seulement trois victoires en six matchs, Chelsea espère lance un nouveau cycle avec le départ de Thomas Tuchel. Idem en Ligue des champions où la défaite à Zagreb, face à l’adversaire le plus faible du groupe sur le papier, condamne déjà les Blues à de grosses performances contre l’AC Milan et Salzbourg.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Avec la quinzaine de millions d’euros que Chelsea va lui verser, Thomas Tuchel ne semble pas avoir besoin de se précipiter pour relever un nouveau défi en Europe. Après son départ du PSG en décembre 2020, l’Allemand n’avait pas mis longtemps avant de rebondir outre-Manche et de remporter rapidement de grands succès à Londres.

Potter en piste privilégiée de Chelsea

Mais pour retrouver les sommets en championnat et assurer leur avenir européen, les Blues sont déjà passés à la vitesse supérieure pour lui trouver un remplaçant. Mauricio Pochettino et même Zinedine Zidane ont été cités mais le choix devrait finalement se porter sur Graham Potter.

Brighton, avec qui l’entraîneur anglais est lié jusqu’en 2025, a même autorisé Chelsea à discuter avec lui les contours d’un contrat. Pour libérer leur coach, les Seagull pourraient faire monter les enchères et se rapprocher du montant de sa clause libératoire (environ 18,5M€). Entre le départ de Thomas Tuchel et l’arrivée de son successeur, le Chelsea de Todd Boehly va débourser plus de 33 millions d’euros. Cela fait cher la défaite à Zagreb.