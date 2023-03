Chelsea: Tuchel révèle les coulisses de son départ "choc" lors d'une réunion expéditive

Avant ses débuts à la tête du Bayern Munich ce samedi face au Borussia Dortmund, dans un match au sommet en Bundesliga, Thomas Tuchel est revenu en conférence de presse sur son départ de Chelsea en septembre dernier. Le technicien allemand a reconnu qu'il a vécu "un choc" à ce moment.

Thomas Tuchel a retrouvé un poste plus de six mois après son licenciement de Chelsea survenu en septembre dernier. Le 24 mars, le technicien allemand a été nommé en remplacement de Julian Nagelsmann à la tête du club bavarois, toujours en course pour le titre en Bundesliga et en Ligue des champions.

En conférence de presse ce vendredi, à la veille de son premier match avec le Bayern Munich face au Borussia Dortmund (samedi à 14h45), Thomas Tuchel a eu l'occasion de revenir sur son départ de Chelsea, admettant que ça a été "un choc". La veille, les Blues s'étaient inclinés en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (1-0).

"Une réunion de trois à cinq minutes"

".Curieusement, je l'ai ressenti le matin en me rendant au centre d'entraînement, que la réunion que nous aurions serait un peu inhabituelle, et c'était une réunion très courte, le matin après le match de Ligue des champions, à 8 heures ou quelque chose comme ça, est revenu Tuchel. C'était une réunion de trois à cinq minutes, je n'étais pas non plus d'humeur à parler plus longtemps aux décideurs."

Thomas Tuchel a précisé avoir toujours des relations avec les membres du staff de Chelsea, ayant une bonne relation avec la plupart d'entre eux. "Je dois dire honnêtement que cela a été un choc pour nous tous. Nous avions le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, pour réaliser de grandes choses et pour construire, pour rester plus longtemps, c'est aussi simple que cela", a ajouté l'Allemand.

Chelsea, une "famille" à ses yeux

Touché, Thomas Tuchel avait le sentiment d'appartenir à une "famille" en étant à Chelsea. Le technicien a mis en avant que les liens s'étaient renforcés dans les difficultés traversées dont notamment le Covid, le Brexit ou le changement de propriétaire. "Nous formions un groupe très fort", a estimé le vainqueur de la Ligue des champions 2021 en tant que patron des Blues.

"J'ai trouvé un nouveau challenge, je suis heureux d'être dans un club très ambitieux", a conclu Tuchel sur son arrivée au Bayern Munich. Deuxième du championnat avec une unité de retard sur le Borussia Dortmund, le club bavarois attend forcément beaucoup de ce Klassiker.