Cherki se rapproche d'une prolongation à l'OL

À un an de la fin de son contrat, Rayane Cherki serait sur le point de prolonger avec l'OL, selon L'Équipe. L'attaquant qui fêtera prochainement ses 19 ans va rencontrer ses dirigeants avec son entourage ce lundi pour trouver un accord.

Rayan Cherki s'inscrit sur la durée à l'OL. Selon les informations de L'Équipe, le jeune attaquant (18 ans) devrait prolonger son contrat avec son club formateur jusqu'en 2027, avec une revalorisation salariale à la clé. Un accord serait proche entre le clan du joueur et ses dirigeants, qui doivent se rencontrer ce lundi.

Un départ cet été en cas d'échec dans les négociations?

Le quotidien apprend en revanche que si les différentes parties ne parviennent pas à s'entendre, le club serait disposé à vendre son joueur au cours de l'été afin d'en tirer une plus-value et d'éviter de le voir partir libre à la fin de son contrat, en juin 2023. Au lendemain d'une saison où il n'a pas été beaucoup utilisé (430 minutes en Ligue 1) malgré une blessure qui l'a éloigné longtemps des terrains, le joueur réclamerait des garanties sportives pour prolonger l'aventure.

Utilisé par Peter Bosz face à l'Inter Milan ce samedi (2-2), Cherki a marqué un but et sans doute des points dans l'optique des prochaines semaines. D'autant que le nouveau propriétaire du club John Textor serait favorable à la prolongation du jeune ailier. En cas de dénouement positif, le joueur pourrait donc connaître une première saison pleine à Lyon et confirmer tout le potentif placé en lui depuis ses 16 ans.