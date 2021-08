Mercato: énorme imbroglio autour de la prolongation de Messi au Barça, rebondissements en vue

Alors que la presse catalane annonçait mercredi soir que tout était bouclé pour la prolongation de Lionel Messi au Barça, le flou est plus intense que jamais. Plusieurs médias avancent ce jeudi que l'avenir de l'Argentin semble "plus éloigné que jamais" du FC Barcelone.

On pensait l'affaire bouclée, après des mois de négociations et de tractations. Mais on pourrait finalement assister à un énorme rétropédalage dans le dossier Lionel Messi. Mercredi soir, la presse catalane annonçait que tout était acté pour la prolongation de l'Argentin au Barça, la bombe du jour évoque en fait un revirement total.

Un point de conflit autour de l'équipe?

Marca et RAC1 affirment ce jeudi que le sextuple Ballon d'or est "plus éloigné que jamais" du FC Barcelone. Le joueur de 34 ans a atterri mercredi soir en Catalogne, après ses vacances post-titre en Copa America avec l'Argentine. Une réunion avait lieu ce jeudi notamment entre la direction du club et Jorge Messi, père et agent du meneur de jeu. Et selon Sport, un point de conflit aurait surgi à cette occasion.

Ce point de conflit concernerait, selon Radio Catalunya, le visage de l'équipe de Ronald Koeman. Après une saison dernière galère, le Barça a recruté Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero, arrivés libres. Mais pas plus, notamment au sein d'un secteur défensif en souffrance, car la situation économique du FCB ne le permet pas.

Pas encore fini pour la prolongation

Le club cherche par ailleurs à baisser fortement sa masse salariale pour entrer dans les clous du salary cap. D'où une forte baisse concédée initialement par Messi, qui devait voir son salaire lissé grâce à un contrat long (jusqu'en 2026), selon ce que prévoyait l'accord.

Est-ce terminé pour envisager la prolongation de Lionel Messi au Barça? Pas encore. Sans club officiellement depuis la fin de son contrat en juin dernier, l'Argentin a vu son nom circuler un peu partout, en MLS, à Manchester City ou encore au PSG. Sans qu'aucune information concrète n'émerge. Le quotidien catalan Sport parle de frein, tandis que Mundo Deportivo assure que la direction de Joan Laporta reste "confiante" concernant le dossier.