EN DIRECT - Mercato: ten Hag se voit bien rester à Manchester United

Comme rapporté par AS, la Fédération espagnole met tous les moyens en oeuvre pour que Stefan Bajcetic, né en 2004 d'une mère espagnole et d'un père serbe, choisisse de représenter l'Espagne. Joueur clé de Liverpool et de Jürgen Klopp depuis la blessure de Thiago Alcantara, le milieu de terrain est international U18 espagnol et pourrait être appeler chez les A lors du prochain rassemblement en mars.

En attendant, Stefan Bajcetic est devenu le deuxième plus jeune joueur espagnol à marquer en Premier League derrière Cesc Fabregas.