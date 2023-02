Mercato: Sonny Anderson très intéressé par un poste à l’OL

Comme révélé par Le Progrès, Sonny Anderson est ciblé par l’OL pour devenir le nouveau conseiller sportif du président Jean-Michel Aulas. L’ancien attaquant brésilien, âgé de 52 ans et consultant pour beIN SPORTS, est très intéressé par cette opportunité.

Jean-Michel Aulas l’a annoncé très clairement: il souhaite s’entourer d’un nouveau conseiller sportif. Un rôle assumé dans le passé par Bernard Lacombe ou Gérard Houllier, décédé en 2020. Le président de l’OL l’a fait savoir lors d’une interview accordée au Monde fin janvier, en précisant qu’il cherchait un ancien grand joueur passé par Lyon pour occuper cette fonction. Comme révélé par Le Progrès, Sonny Anderson fait partie des profils ciblés.

Selon nos informations, l’ancien attaquant de 52 ans, consultant pour beIN SPORTS, n’avait pas officiellement été contacté la semaine passée, mais il est vivement intéressé par le poste. L’ex-international brésilien (6 sélections, 1 but) a inscrit 94 buts en 159 apparitions avec les Gones (toutes compétitions confondues), entre 1999 et 2003. Il doit prochainement se faire opérer du genou, avant de s'offrir un peu de vacances.

Edmilson également dans la short-list

Double champion de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Lyon, Sonny Anderson a laissé un souvenir indélébile aux supporters de l’OL, auprès de qui il jouit d’une grande cote de popularité. Aulas veut structurer le club avec des hommes qui ont gagné dans le Rhône et Anderson en fait partie. Il est bien ciblé comme potentiel conseiller sportif et pas dans l’optique de devenir directeur sportif, un poste pour lequel Bruno Cheyrou, l'actuel directeur du recrutement, tient la corde.

Le Progrès assure que le natif de Goiatuba (au sud du Brésil), qui collabore aussi avec le groupe 6e Sens Immobilier de Nicolas Gagneux, l’actionnaire majoritaire de Lyon-La Duchère (National 2), est en pole position même si l’OL précise qu’une short-list avec d’autres candidats potentiels a été établie. Selon nos informations, Edmilson, l’ex-milieu de terrain brésilien (46 ans), en fait également partie.