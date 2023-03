EN DIRECT - Mercato: l'avenir de Messi enflamme déjà le monde du foot

La saison européenne de plusieurs grosses équipes est déjà terminée et l'on chercher déjà les responsables de cet échec afin de corriger les choses lors du mercato estival. L'avenir de certaines stars fait beaucoup parler et notamment ceux dont le contrat se terminera bientôt comme Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Marcus Thuram, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver sur le site et l'app RMC Sport.

"La grande décision" de Messi enflamme déjà le monde Deux jours après la nouvelle élimination du PSG en Ligue des champions, l’avenir de Lionel Messi interroge la presse mondiale, notamment en Argentine et en Catalogne où les différentes options de la Pulga sont étudiées. Libre en juin prochain, l'attaquant argentin n'est pas encore certain de rester à Paris et en Ligue 1. Son futur fait l'objet de nombreuses rumeurs et plusieurs options existent toujours pour lui. En attendant de décider pour son avenir, l'Argentin se rendra en Arabie saoudite durant le mois de mars en vertu de son contrat comme ambassadeur du pays. De quoi relancer la spéculation.



Vers une refonte des restrictions sur les joueurs formés localement ? L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a remis en cause les restrictions de l'UEFA et des championnats nationaux sur les joueurs formés localement. Généralement, les recommandations de l'avocat général sont suivies par les juges de l'institution européenne. >> Les détails de ce potentiel changement par là



Du beau monde pisté pour l'après-Conte à Tottenham L’avenir d’Antonio Conte sur le banc de Tottenham s'inscrit en pointillé depuis l’élimination des Spurs en huitième de finale de Ligue des champions contre l’AC Milan. Comme rapporté par la presse anglaise, plusieurs grands noms sont d’ores et déjà pressentis pour prendre la succession du coach italien. Parmi eux: Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel ou encore Roberto De Zerbi (Brighton) et Thomas Frank (Brentford). >> On vous explique tout par ici



Bonjour à tous, Bienvenue dans ce nouveau direct consacré au marché des transferts. La saison 2022-2023 n'est pas encore terminée que les rumeurs se multiplient déjà. La déroute du Paris Saint-Germain en Ligue des champions a relancé les nombreux débats sur l'effectif francilien. Du côté de Thierry Henry, l'idée est de faire revenir les meilleurs jeunes joueurs français alors que d'autres consultants veulent d'abord voir la direction faire le ménage avec les départs de Lionel Messi, Marquinhos ou encore Marco Verratti. Du côté de l'Espagne, les récentes déclarations de Kylian Mbappé ont enflammé la presse qui rêve toujours de le voir débarquer au Real Madrid. Si vous avez raté les dernières rumeurs du mercato, la séance de rattrapages, c'est par ici.